ВСУ перешли в контрнаступление на Изюмском направлении, — Синегубов

Противник отступает, минируя все на своем пути. Украинские саперы зачищают территорию и готовят ее к возвращению мирных жителей.

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В Харьковской области украинская армия перешла в контрнаступление в направлении города Изюм. Об этом глава областной военной администрации Олег Синегубов рассказал в своем Facebook.

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По его словам, Изюмское направление остается самым "горячим" в регионе, однако по другим направлениям ВСУ удалось значительно оттеснить противника. Благодаря этому за последние сутки российские войска не нанесли ни одного удара по Харькову, а сосредоточили свои атаки на позициях украинских военнослужащих рядом с другими населенными пунктами области. От обстрелов пострадали Чугуев, Дергачи, Золочев, Лозовая.

[ + – ] Карта Харьковской области Фото: Скриншот

"Враг отступает — это результат характера наших Вооруженных Сил", — подчеркнул Олег Синегубов.

В своем обращении глава ОВА попросил жителей освобожденных населенных пунктов не спешить возвращаться домой, пока органы власти не дадут официального разрешения. Дело в том, что во время отступления ВС РФ заминировали дома, частные дворы, дороги, обочины, лесополосы — украинские саперы сейчас ищут и обезвреживают взрывные устройства.

Как сообщил утром 14 мая Генштаб ВСУ, Россия отводит войска на Харьковском направлении, пытаясь защищать свои позиции и линии поставок, но не ведет активных наступлений. В направлении Славянска российские войска нанесли артиллерийские удары по инфраструктуре в населенных пунктах Долгенькое, Гусаровка и Долина.

В своем отчете от 13 мая американский Институт изучения войны предположил, что Украина выиграла битву за Харьков, ведь Россия отводит войска. У ВС РФ в Харьковской области осталось мало подразделений, а ВСУ активно проводят контрнаступления и освобождают территорию региона. По оценке аналитиков, украинские войска помешали противнику окружить Харьков, а теперь прогоняют, как это раньше произошло при обороне Киева.

Ранее эксперты спрогнозировали, что в ближайшие дни ВСУ могут выйти к российской границе в районе Харькова. ВС РФ во время отступления взрывают мосты, что замедляет контрнаступления украинцев.