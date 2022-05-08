ВСУ в районе Харькова могут выйти к российской границе в ближайшие дни или недели, - ISW

Российские войска отступают к северо-востоку от Харькова и взрывают мосты, чтобы замедлить наступление украинской армии.

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В своем очередном отчете, аналитики американского Института изучения войны (ISW), что российские войска не планируют возвращаться на ранее занятые позиции. Они отступают под давлением украинской армии и в ближайшем будущем ВС РФ не начнут наступление на тех территориях Харьковской области, где закрепились украинские войска.

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По словам американских аналитиков, контрнаступление ВСУ к северо-востоку от Харькова значительно продвинулось вперед и, вероятно, в ближайшие дни или недели наша армия продвинется к границе с Россией. Российские войска взорвали три моста, чтобы ограничить контрнаступление украинской армии и осуществляют ограниченное отступление, говорится в отчете ISW.

Данные о разрушении мостов Циркунах и Русских Тишках, которые находятся рядом с Харьковом, аналитики взяли из сообщений Генштаба ВСУ. Но, как сказано в отчете ISW, эксперты не могут независимо подтвердить, что российские войска разрушили эти мосты и отступили, хотя российские войска разрушили несколько мостов во время вывода войск из Черниговской области и, вероятно, делают это вокруг Харькова.

[ + – ] Карта боевый действий по данным аналитиков ISW

Обычно армия разрушает мосты, когда не планирует в ближайшее время пытаться пересечь реку. Поэтому маловероятно, что в ближайшем будущем российские войска начнут возвращение освобожденных ВСУ территорий в Харьковской области, считают американские аналитики.

По мнению экспертов, наступление ВСУ направлено на то, чтобы оттеснить войска противника как можно дальше от Харькова, чтобы россияне не могли наносить артиллерийские удары по городу. Также, вероятно у командования украинской армией есть план выйти к границе с Белгородской областью России.

Контрнаступление ВСУ вынуждает российское командование перебрасывать свои войска, которые предназначены для действий на других участках фронта, именно под Харьков, чтобы остановить украинские атаки.

Американские аналитики считают, что ВС РФ не смогут предотвратить выход украинских войск к границе с Россией, даже с дополнительным подкреплением.

[ + – ] Карта боевый действий по данным аналитиков ISW

Контрнаступление ВСУ имеет многообещающие возможности и может создать условия для дальнейших наступательных действий украинской армии на северо-востоке Харьковской области, считают эксперты.

О наступлении ВСУ под Харьковом и о том, что противник пытается укрепиться недалекого от города Фокус уже писал. Об этом говорится в очередной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 8 мая.

Напоминаем, что военный эксперт Олег Жданов уверен в том, что мобилизация в РФ будет, но будет скрытой. По его словам, мобилизация не будет проводиться в Москве или Санкт-Петербурге, а скорее всего в депрессивных регионах России.