"Мобилизация в РФ будет, но скрытой", – уверен военный эксперт Олег Жданов

Эксперт говорит, что мобилизацию не будут проводить в Москве или Питере, а скорее в депрессивных регионах РФ.

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Россияне хотя и поддерживают политику президента Владимира Путина и проведение "спецоперации" в Украине, но сами воевать не готовы. В этому уверен военный эксперт Олег Жданов.

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Он говорит, что мобилизацию не будут проводить в Москве или Питере: "Повестки будут приносить в регионах России с низким уровнем жизни, депрессивных: Бурятии, Ингушетии, Дагестане адресно, процесс не будет отображаться в медиа. Получатель повестки и его родственники не имеют права разглашать информацию".

И такая мобилизация уже ведется. "Те, у кого был боевой опыт, оперативный резерв, или отправились на фронт, или отказались, – продолжает Жданов. ­– Остаются только военнообязанные, которые должны прийти по мобилизации – мужчина от 18 до 60 лет. И уже без боевого опыта. Качество призыва падает. Сейчас российская армия не способна сформировать новые батальонно-тактические группы, пополняют потери существующих. Стараются сохранить 100 тысячную армию в Украине. То есть количество войск не увеличивается, они восполняют утраты. И это деморализует личный состав – старики, которые выжили в первой мясорубке, рассказывают, что ждет новичков. И молодые уже едут не побеждать, не деньги зарабатывать, а чтобы выжить".

Подробнее о планах Путина в отношении Украины читайте в статье "Объявление войны Украине. Чего ждать от Путина 9 мая".