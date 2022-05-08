"Мобілізація у РФ буде, але прихована", – впевнений військовий експерт Олег Жданов

Експерт каже, що мобілізацію не проводитимуть у Москві чи Пітері, а ймовірніше в депресивних регіонах РФ.

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Росіяни хоч і підтримують політику президента Володимира Путіна та проведення "спецоперації" в Україні, але самі воювати не готові. В цьому впевнений військовий експерт Олег Жданов.

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Він каже, що мобілізацію не проводитимуть у Москві чи Пітері: "Повістки приноситимуть у регіони Росії з низьким рівнем життя, депресивні: Бурятію, Інгушетію, Дагестан адресно, процес не показуватимуть у медіа. Одержувач повістки та його родичі не мають права розголошувати інформацію".

І така мобілізація вже триває. "Ті, в кого був бойовий досвід, оперативний резерв, або вирушили на фронт, або відмовилися, — продовжує Жданов. — Залишаються тільки військовозобов'язані, які мають прийти з мобілізації — чоловік від 18 до 60 років. І вже без бойового досвіду. Якість призову падає. Наразі російська армія не здатна сформувати нові батальйонно-тактичні групи, поповнюють втрати наявних. Намагаються зберегти 100 тисячну армію в Україні. Тобто кількість військ не збільшується, вони поповнюють втрати. І це деморалізує особовий склад — люди, які вижили в першій м'ясорубці, розповідають, що чекає на новачків. І молоді вже їдуть не перемагати, не гроші заробляти, а щоб вижити".

Детальніше про плани Путіна щодо України читайте у статті "Оголошення війни Україні. Чого чекати від Путіна 9 травня ".