Наступление ВСУ под Харьковом и оборона "Азовстали": что происходит на фронте на 74-й день войны
На севере – практически без перемен, возле Харькова ВС РФ пытается сдержать наше контрнаступление.
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По состоянию на утро, 8 мая, противник продолжает атаковать позиции украинской армии с целью взять под полный контроль Донецкую, Луганскую и Херсонскую области. На северных участках фронта изменений в обстановке практически не произошло, основные атаки российских войск сосредоточены на востоке. Продолжается штурм "Азовстали", сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ на своей странице в Facebook.
На Волынском, Полесском и Северском направлениях – существенных изменений в ситуации не произошло. Тем не менее, по данным Генштаба все еще существует угроза нанесения ракетных и авиаударов с территории Беларуси.
На Слобожанском направлении ВС РФ пытаются препятствовать контрнаступлению ВСУ, которое ведется по направлению на север и северо-восток от Харькова. Основная цель наших войск – выйти к государственной границе Украины на этом участке фронта.
Под артобстрелами оказались районы таких населенных пунктов рядом с Харьковом, как Прудянка, Слатино и Циркуны. Противник пытается укрепиться в районе Казачьей Лопани.
На Изюмском направлении ВС РФ готовятся продолжать наступление на направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Враг в этом районе получил подкрепление из России в виде двух БТГ.
На Донецком направлении основные усилия противник сосредоточил на продвижении в районе Лимана, Попасной, Северодонецка и Авдеевки.
ВС РФ пытаются наступать в направлении населенного пункта Новомихайловка. Врагу удалось овладеть северной окраиной населенного пункта Шандриголово.
Российские войска продолжают блокировать "Азовсталь" в Мариуполе и проводят штурм завода.
На территории Донецкой и Луганской областей наши войска отразили 9 атак противника и уничтожили:
- 19 танков
- 20 единиц боевой бронированной техники
- 4 специальных бронированных автомобиля
- 6 автомобилей
- 1 единицу специальной инженерной техники противника
На Южнобужском и Таврическом направлениях воска РФ продолжают наносить авиаудары по военным и гражданским объектам, а также проводят перегруппировку. Также в полной боевой готовности находятся вооруженные формирования в Приднестровье и группа российских воск в этом оккупированном регионе Молдовы.
По данным Генштаба ВСУ за предыдущие сутки подразделения Воздушных сил и ракетные подразделения Сухопутных войск было уничтожено следующую технику врага:
- 1 вертолет Ми-28Н
- 9 БПЛА типа "Орлан"
- 2 БПЛА типа "Форпост"
- 2 крылатые ракеты
Как уже писал Фокус, россияне пишут о взятии Попасной, в сводке Генштаба ВСУ город не упоминается. Враг готовится взять под полный контроль Рубежное.
Также Фокус писал о том, что украинские штурмовики используют против ВС РФ ракеты С-13. Они предназначены для уничтожения военной техники и личного состава противника, находящихся в укрытиях и железобетонных бункерах.