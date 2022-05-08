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Военный Фокус Российско-украинская война

Наступление ВСУ под Харьковом и оборона "Азовстали": что происходит на фронте на 74-й день войны

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Танк
Фото: Генштаб ВСУ | 74-й день войны: что происходит на фронте по данным Генштаба ВСУ

На севере – практически без перемен, возле Харькова ВС РФ пытается сдержать наше контрнаступление.

По состоянию на утро, 8 мая, противник продолжает атаковать позиции украинской армии с целью взять под полный контроль Донецкую, Луганскую и Херсонскую области. На северных участках фронта изменений в обстановке практически не произошло, основные атаки российских войск сосредоточены на востоке. Продолжается штурм "Азовстали", сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ на своей странице в Facebook.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях – существенных изменений в ситуации не произошло. Тем не менее, по данным Генштаба все еще существует угроза нанесения ракетных и авиаударов с территории Беларуси.

На Слобожанском направлении ВС РФ пытаются препятствовать контрнаступлению ВСУ, которое ведется по направлению на север и северо-восток от Харькова. Основная цель наших войск – выйти к государственной границе Украины на этом участке фронта.

Под артобстрелами оказались районы таких населенных пунктов рядом с Харьковом, как Прудянка, Слатино и Циркуны. Противник пытается укрепиться в районе Казачьей Лопани.

Фото: Скриншот

На Изюмском направлении ВС РФ готовятся продолжать наступление на направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Враг в этом районе получил подкрепление из России в виде двух БТГ.

На Донецком направлении основные усилия противник сосредоточил на продвижении в районе Лимана, Попасной, Северодонецка и Авдеевки.

Фото: Скриншот

ВС РФ пытаются наступать в направлении населенного пункта Новомихайловка. Врагу удалось овладеть северной окраиной населенного пункта Шандриголово.

Врагу удалось овладеть северной окраиной населенного пункта Шандриголово (обозначен красным курсором)
Врагу удалось овладеть северной окраиной населенного пункта Шандриголово (обозначен красным курсором)
Фото: Скриншот

Российские войска продолжают блокировать "Азовсталь" в Мариуполе и проводят штурм завода.

На территории Донецкой и Луганской областей наши войска отразили 9 атак противника и уничтожили:

  • 19 танков
  • 20 единиц боевой бронированной техники
  • 4 специальных бронированных автомобиля
  • 6 автомобилей
  • 1 единицу специальной инженерной техники противника

На Южнобужском и Таврическом направлениях воска РФ продолжают наносить авиаудары по военным и гражданским объектам, а также проводят перегруппировку. Также в полной боевой готовности находятся вооруженные формирования в Приднестровье и группа российских воск в этом оккупированном регионе Молдовы.

По данным Генштаба ВСУ за предыдущие сутки подразделения Воздушных сил и ракетные подразделения Сухопутных войск было уничтожено следующую технику врага:

  • 1 вертолет Ми-28Н
  • 9 БПЛА типа "Орлан"
  • 2 БПЛА типа "Форпост"
  • 2 крылатые ракеты

Как уже писал Фокус, россияне пишут о взятии Попасной, в сводке Генштаба ВСУ город не упоминается. Враг готовится взять под полный контроль Рубежное.

Также Фокус писал о том, что украинские штурмовики используют против ВС РФ ракеты С-13. Они предназначены для уничтожения военной техники и личного состава противника, находящихся в укрытиях и железобетонных бункерах.