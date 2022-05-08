Наступление ВСУ под Харьковом и оборона "Азовстали": что происходит на фронте на 74-й день войны

На севере – практически без перемен, возле Харькова ВС РФ пытается сдержать наше контрнаступление.

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По состоянию на утро, 8 мая, противник продолжает атаковать позиции украинской армии с целью взять под полный контроль Донецкую, Луганскую и Херсонскую области. На северных участках фронта изменений в обстановке практически не произошло, основные атаки российских войск сосредоточены на востоке. Продолжается штурм "Азовстали", сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ на своей странице в Facebook.

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На Волынском, Полесском и Северском направлениях – существенных изменений в ситуации не произошло. Тем не менее, по данным Генштаба все еще существует угроза нанесения ракетных и авиаударов с территории Беларуси.

На Слобожанском направлении ВС РФ пытаются препятствовать контрнаступлению ВСУ, которое ведется по направлению на север и северо-восток от Харькова. Основная цель наших войск – выйти к государственной границе Украины на этом участке фронта.

Под артобстрелами оказались районы таких населенных пунктов рядом с Харьковом, как Прудянка, Слатино и Циркуны. Противник пытается укрепиться в районе Казачьей Лопани.

Фото: Скриншот

На Изюмском направлении ВС РФ готовятся продолжать наступление на направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Враг в этом районе получил подкрепление из России в виде двух БТГ.

На Донецком направлении основные усилия противник сосредоточил на продвижении в районе Лимана, Попасной, Северодонецка и Авдеевки.

Фото: Скриншот

ВС РФ пытаются наступать в направлении населенного пункта Новомихайловка. Врагу удалось овладеть северной окраиной населенного пункта Шандриголово.

[ + – ] Врагу удалось овладеть северной окраиной населенного пункта Шандриголово (обозначен красным курсором) Фото: Скриншот

Российские войска продолжают блокировать "Азовсталь" в Мариуполе и проводят штурм завода.

На территории Донецкой и Луганской областей наши войска отразили 9 атак противника и уничтожили:

19 танков

20 единиц боевой бронированной техники

4 специальных бронированных автомобиля

6 автомобилей

1 единицу специальной инженерной техники противника

На Южнобужском и Таврическом направлениях воска РФ продолжают наносить авиаудары по военным и гражданским объектам, а также проводят перегруппировку. Также в полной боевой готовности находятся вооруженные формирования в Приднестровье и группа российских воск в этом оккупированном регионе Молдовы.

По данным Генштаба ВСУ за предыдущие сутки подразделения Воздушных сил и ракетные подразделения Сухопутных войск было уничтожено следующую технику врага:

1 вертолет Ми-28Н

9 БПЛА типа "Орлан"

2 БПЛА типа "Форпост"

2 крылатые ракеты

Как уже писал Фокус, россияне пишут о взятии Попасной, в сводке Генштаба ВСУ город не упоминается. Враг готовится взять под полный контроль Рубежное.

Также Фокус писал о том, что украинские штурмовики используют против ВС РФ ракеты С-13. Они предназначены для уничтожения военной техники и личного состава противника, находящихся в укрытиях и железобетонных бункерах.