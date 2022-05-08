RU
RU
Розділи
Матеріали
Воєнний фокус Російсько-українська війна

Наступ ЗСУ під Харковом та оборона "Азовсталі": що відбувається на фронті на 74-й день війни

3027
Танк
Фото: Генштаб ВСУ | 74-й день війни: що відбувається на фронті за даними Генштабу ЗСУ

На півночі – практично без змін, біля Харкова ЗС РФ намагається утримати наш контрнаступ.

Станом на ранок 8 травня противник продовжує атакувати позиції української армії з метою взяти під повний контроль Донецьку, Луганську та Херсонську області. На північних ділянках фронту змін у обстановці майже відбулося, основні атаки російських військ зосереджено Сході. Продовжується штурм "Азовсталі", повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках – суттєвих змін у ситуації не відбулося. Проте, за даними Генштабу, все ще існує загроза нанесення ракетних та авіаударів з території Білорусі.

На Слобожанському напрямі ЗС РФ намагаються перешкоджати контрнаступу ЗСУ, яке ведеться у напрямку на північ та північний схід від Харкова. Основна мета наших військ – вийти до державного кордону України на цій ділянці фронту.

Під артобстрілами опинилися райони таких населених пунктів поряд із Харковом, як Прудянка, Слатине та Циркуни. Противник намагається зміцнитися у районі Козачої Лопані.

Фото: Скриншот

На Ізюмському напрямку ЗС РФ готуються продовжувати наступ на напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов'янськ. Ворог у цьому районі отримав підкріплення із Росії у вигляді двох БТГ.

На Донецькому напрямку основні зусилля супротивник зосередив на просуванні в районі Лимана, Попасної, Сєвєродонецька та Авдіївки.

Фото: Скриншот

ЗС РФ намагаються наступати у напрямку населеного пункту Новомихайлівка. Ворогу вдалося опанувати північну околицю населеного пункту Шандриголово.

Ворогу вдалося опанувати північну околицю населеного пункту Шандриголово (позначений червоним курсором)
Ворогу вдалося опанувати північну околицю населеного пункту Шандриголово (позначений червоним курсором)
Фото: Скриншот

Російські війська продовжують блокувати "Азовсталь" у Маріуполі та проводять штурм заводу.

На території Донецької та Луганської областей наші війська відбили 9 атак супротивника і знищили:

  • 19 танків
  • 20 одиниць бойової броньованої техніки
  • 4 спеціальні броньовані автомобілі
  • 6 автомобілів
  • 1 одиницю спеціальної інженерної техніки супротивника

На Южнобузькому та Таврійському напрямках воску РФ продовжують завдавати авіаудари по військових та цивільних об'єктах, а також проводять перегрупування. Також у повній бойовій готовності знаходяться збройні формування у Придністров'ї та група російських віск у цьому окупованому регіоні Молдови.

За даними Генштабу ЗСУ за попередню добу підрозділи Повітряних сил та ракетні підрозділи Сухопутних військ було знищено таку техніку ворога:

  • 1 вертоліт Мі-28Н
  • 9 БПЛА типу "Орлан"
  • 2 БПЛА типу "Форпост"
  • 2 крилаті ракети

Як уже писав Фокус, росіяни пишуть про взяття Попасної, у зведенні Генштабу ЗСУ місто не згадується. Ворог готується взяти під повний контроль Рубіжне.

Також Фокус писав про те, що українські штурмовики використовують проти ЗС РФ ракети С-13. Вони призначені для знищення військової техніки та особового складу противника, що знаходяться в укриттях та залізобетонних бункерах.