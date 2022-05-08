Наступ ЗСУ під Харковом та оборона "Азовсталі": що відбувається на фронті на 74-й день війни

На півночі – практично без змін, біля Харкова ЗС РФ намагається утримати наш контрнаступ.

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Станом на ранок 8 травня противник продовжує атакувати позиції української армії з метою взяти під повний контроль Донецьку, Луганську та Херсонську області. На північних ділянках фронту змін у обстановці майже відбулося, основні атаки російських військ зосереджено Сході. Продовжується штурм "Азовсталі", повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

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На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках – суттєвих змін у ситуації не відбулося. Проте, за даними Генштабу, все ще існує загроза нанесення ракетних та авіаударів з території Білорусі.

На Слобожанському напрямі ЗС РФ намагаються перешкоджати контрнаступу ЗСУ, яке ведеться у напрямку на північ та північний схід від Харкова. Основна мета наших військ – вийти до державного кордону України на цій ділянці фронту.

Під артобстрілами опинилися райони таких населених пунктів поряд із Харковом, як Прудянка, Слатине та Циркуни. Противник намагається зміцнитися у районі Козачої Лопані.

Фото: Скриншот

На Ізюмському напрямку ЗС РФ готуються продовжувати наступ на напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов'янськ. Ворог у цьому районі отримав підкріплення із Росії у вигляді двох БТГ.

На Донецькому напрямку основні зусилля супротивник зосередив на просуванні в районі Лимана, Попасної, Сєвєродонецька та Авдіївки.

Фото: Скриншот

ЗС РФ намагаються наступати у напрямку населеного пункту Новомихайлівка. Ворогу вдалося опанувати північну околицю населеного пункту Шандриголово.

[ + – ] Ворогу вдалося опанувати північну околицю населеного пункту Шандриголово (позначений червоним курсором) Фото: Скриншот

Російські війська продовжують блокувати "Азовсталь" у Маріуполі та проводять штурм заводу.

На території Донецької та Луганської областей наші війська відбили 9 атак супротивника і знищили:

19 танків

20 одиниць бойової броньованої техніки

4 спеціальні броньовані автомобілі

6 автомобілів

1 одиницю спеціальної інженерної техніки супротивника

На Южнобузькому та Таврійському напрямках воску РФ продовжують завдавати авіаудари по військових та цивільних об'єктах, а також проводять перегрупування. Також у повній бойовій готовності знаходяться збройні формування у Придністров'ї та група російських віск у цьому окупованому регіоні Молдови.

За даними Генштабу ЗСУ за попередню добу підрозділи Повітряних сил та ракетні підрозділи Сухопутних військ було знищено таку техніку ворога:

1 вертоліт Мі-28Н

9 БПЛА типу "Орлан"

2 БПЛА типу "Форпост"

2 крилаті ракети

Як уже писав Фокус, росіяни пишуть про взяття Попасної, у зведенні Генштабу ЗСУ місто не згадується. Ворог готується взяти під повний контроль Рубіжне.

Також Фокус писав про те, що українські штурмовики використовують проти ЗС РФ ракети С-13. Вони призначені для знищення військової техніки та особового складу противника, що знаходяться в укриттях та залізобетонних бункерах.