Українські штурмовики використовують проти ЗС РФ ракети С-13 (відео)

Вони призначені для знищення військової техніки та особового складу противника, що знаходяться в укриттях та залізобетонних бункерах.

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Штурмовики Су-25 Повітряних сил України працюють за позиціями російської армії ракетами калібру 122-мм. Про це пише Український мілітарний портал, посилаючись на відео українського військового Віталія Шульги.

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На відео броньований Су-25 оснащений чотирма блоками типу Б-13Л. У кожному блоці може бути до п'яти реактивних некерованих ракет 122-мм С-13.

Ракети С-13, розроблені в СРСР у 70-х роках, використовуються для знищення літаків у залізобетонних бункерах, техніки та живої сили противника, що знаходяться в особливо міцних укриттях.

[ + – ] Навісні блоки Б-13Л

Мілітарний уточнює, що на українському штурмовику видно підвісні паливні баки ПТБ-800, що містять по 840 л кожен. Вони призначені додаткового запасу палива, що дозволяє збільшити дальність польоту літака. Порожні баки після використання у бойових умовах скидаються.

У 2020 році Державний науково-дослідний інститут України також планував випробувати використання С-13 на гелікоптерах Мі-8. Базова модель вертольота такої можливості не мала.

Раніше Фокус розповідав, як дрони ЗСУ знищують танки РФ радянськими гранатами. Застарілі протитанкові гранати РКГ-3 встановлюють на українські безпілотники та за їх допомогою ефективно вражають ворожу бронетехніку.

Нагадаємо, ЗСУ застосували проти армії РФ безпілотники Phoenix Ghost.