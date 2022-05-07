Знайшли слабке місце: як дрони ЗСУ знищують танки РФ радянськими гранатами (відео)
У Британії здивовані тим, що вдається робити ЗСУ за допомогою застарілого озброєння, дронів та 3D-друку.
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Для знищення російських танків Збройні сили України використовують передові технології у поєднанні із озброєнням радянських часів. Застарілі протитанкові гранати РКГ-3 встановлюють на українські безпілотники і за їх допомогою ефективно вражають ворожу бронетехніку. Про це пише британська газета Daily Express.
Для того, щоб старі боєприпаси радянських часів можна було використовувати разом із БПЛА, знайшли оригінальне рішення. Завдяки технології 3D-друку ці застарілі гранати отримали нове життя завдяки надрукованим пластиковим хвостовим оперенням, які кріпляться для стабілізації зброї під час падіння. Як повідомляється, попадання у верхівку вежі російських танків є ефективним методом ураження через слабшу броню верхньої частини вежі.
Модифіковані гранати отримали назву РКГ-1600 і важать лише 1 кг, що дозволяє застосовувати їх навіть на цивільних безпілотниках. Але українська армія скидає ці гранати за допомогою дронів-октокоптерів. Вони дуже легкі та оснащені камерами, тому ними можна керувати з відстані сотень метрів, що дозволяє непомітно наближатися до мети.
Насправді виявилося, що РКГ-1600 можна скидати з висоти до 300 метрів. Причому точність влучення цими боєприпасами досить висока — радіус розкиду становить не більше 1 метра.
Підрозділ української армії "Аеророзвідка" опублікував відео, на якому зображені безпілотні октокоптери з двома бомбами RKG-1600, встановленими під ними. На кадрах також видно, як модифіковану зброю скидають на російську бронетехніку.
Раніше повідомлялося, що ЗСУ почали застосовувати проти російських окупантів баражуючі боєприпаси. Новий безпілотник-камікадзе Phoenix Ghost із США застосували у Харківській області.
Українські інженери переробляють звичайні дрони під військові потреби. Як повідомила The New York Times, група ентузіастів обладнала майстерню, де цивільні БПЛА кастомізують для використання у військових, пошукових та рятувальних операціях.