Знайшли слабке місце: як дрони ЗСУ знищують танки РФ радянськими гранатами (відео)

У Британії здивовані тим, що вдається робити ЗСУ за допомогою застарілого озброєння, дронів та 3D-друку.

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Для знищення російських танків Збройні сили України використовують передові технології у поєднанні із озброєнням радянських часів. Застарілі протитанкові гранати РКГ-3 встановлюють на українські безпілотники і за їх допомогою ефективно вражають ворожу бронетехніку. Про це пише британська газета Daily Express.

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Для того, щоб старі боєприпаси радянських часів можна було використовувати разом із БПЛА, знайшли оригінальне рішення. Завдяки технології 3D-друку ці застарілі гранати отримали нове життя завдяки надрукованим пластиковим хвостовим оперенням, які кріпляться для стабілізації зброї під час падіння. Як повідомляється, попадання у верхівку вежі російських танків є ефективним методом ураження через слабшу броню верхньої частини вежі.

[ + – ] Навчальна граната РКГ-3

[ + – ] Модифікована гараната РКГ-1600

Модифіковані гранати отримали назву РКГ-1600 і важать лише 1 кг, що дозволяє застосовувати їх навіть на цивільних безпілотниках. Але українська армія скидає ці гранати за допомогою дронів-октокоптерів. Вони дуже легкі та оснащені камерами, тому ними можна керувати з відстані сотень метрів, що дозволяє непомітно наближатися до мети.

Насправді виявилося, що РКГ-1600 можна скидати з висоти до 300 метрів. Причому точність влучення цими боєприпасами досить висока — радіус розкиду становить не більше 1 метра.

Підрозділ української армії "Аеророзвідка" опублікував відео, на якому зображені безпілотні октокоптери з двома бомбами RKG-1600, встановленими під ними. На кадрах також видно, як модифіковану зброю скидають на російську бронетехніку.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ почали застосовувати проти російських окупантів баражуючі боєприпаси. Новий безпілотник-камікадзе Phoenix Ghost із США застосували у Харківській області.

Українські інженери переробляють звичайні дрони під військові потреби. Як повідомила The New York Times, група ентузіастів обладнала майстерню, де цивільні БПЛА кастомізують для використання у військових, пошукових та рятувальних операціях.