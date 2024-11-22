Місце запуску ракети "Орешник": ЗСУ атакували дронами полігон "Капустин Яр" (фото)

Джерела журналістів діляться, що удари було завдано по 105-му майданчику полігону, проте інформації про наслідки немає. Напередодні губернатор Астраханської області також писав про атаку на регіон.

Українські безпілотники могли атакувати російський ракетний полігон "Капустин Яр" в Астраханській області. Саме звідти ЗС РФ запустили балістичну ракету "Орешник" по Дніпру. Про це повідомляє російське медіа Astra, посилаючись на власні джерела.

Йдеться про полігон стратегічного призначення в Знам'янську (в/ч 15644) і атака сталася ще вранці четверга, 21 листопада, розповіли джерела. Щонайменше два з БПЛА не були перехоплені ворожими силами протиповітряної оборони і завдали ударів по 105 майданчику полігону.

Примітно, що це не перша атака на "Капустин Яр" з моменту початку повномасштабної війни. Ще 9 липня стало відомо, що кілька дронів вдарили по території військової частини 15650 в Ахтубинську.

Тоді писали, що окупанти використовують полігон "Капустин Яр" для випробування різних засобів ураження, зокрема міжконтинентальних балістичних ракет.

Атака на "Капустин Яр": реакція влади

Інформації про можливі наслідки після атаки немає, проте того самого дня губернатор Астраханської області Ігор Бабушкін у своєму Telegram-каналі писав, що нібито українські БПЛА намагалися завдати удару по північних районах області.

"Усі служби відпрацювали штатно. Частину БПЛА було придушено РЕБом і ліквідовано, частину збито засобами ППО, саме її роботу і чули жителі. При падінні збитого безпілотника сталася пожежа, яку оперативно було ліквідовано черговою службою МНС", — написав Ігор Бабушкін.

Він також зазначив, що постраждалих і руйнувань цивільної інфраструктури вдалося уникнути, а також опублікував фотографії озброєння, яке зафіксували в повітряному просторі регіону.

ЗСУ могли атакувати дронами полігон "Капустин Яр" Фото: Telegram

Нагадаємо, 21 листопада РФ атакувала Україну новою зброєю. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що перед ударом по Південному машинобудівному заводу в Дніпрі зафіксували в небі міжконтинентальну балістичну ракету, випущену з Астраханської області.

Пізніше президент РФ Володимир Путін виступив зі зверненням до народу і заявив, що війська випробували для удару по заводу в Дніпрі новітню ракету "Орешник".

22 листопада в ГУР заявили, що у Росії в арсеналі може бути до 10 ракет "Орешник".