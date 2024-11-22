Место запуска ракеты "Орешник": ВСУ атаковали дронами полигон "Капустин Яр" (фото)

Источники журналистов делятся, что удары были нанесены по 105-й площадке полигона, однако информации о последствиях нет. Накануне губернатор Астраханской области также писал об атаке на регион.

Украинские беспилотники могли атаковать российский ракетный полигон "Капустин Яр" в Астраханской области. Именно оттуда ВС РФ запустили баллистическую ракету "Орешник" по Днепру. Об этом сообщает российское медиа Astra, ссылаясь на собственные источники.

Речь идет о полигоне стратегического назначения в Знаменске (в/ч 15644) и атака произошла еще утром четверга, 21 ноября, рассказали источники. Минимум два из БПЛА не были перехвачены вражескими силами противовоздушной обороны и нанесли удары по 105 площадке полигона.

Примечательно, что это не первая атака на "Капустин Яр" с момента начала полномасштабной войны. Еще 9 июля стало известно, что несколько дронов ударили по территории воинской части 15650 в Ахтубинске.

Тогда писали, что оккупанты используют полигон "Капустин Яр" для испытания различных средств поражения, в частности межконтинентальных баллистических ракет.

Атака на "Капустин Яр": реакция властей

Информации о возможных последствиях после атаки нет, однако в тот же день губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале писал, что якобы украинские БПЛА пытались нанести удар по северным районам области.

"Все службы отработали штатно. Часть БПЛА была подавлена РЭБом и ликвидирована, часть сбита средствами ПВО, именно ее работу и слышали жители. При падении сбитого беспилотника произошел пожар, который оперативно был ликвидирован дежурной службой МЧС", — написал Игорь Бабушкин.

Он также отметил, что пострадавших и разрушений гражданской инфраструктуры удалось избежать, а также опубликовал фотографии вооружения, которое зафиксировали в воздушном пространстве региона.

ВСУ могли атаковать дронами полигон "Капустин Яр" Фото: Telegram

Напомним, 21 ноября РФ атаковала Украину новым оружием. В Воздушных силах ВСУ сообщали, что перед ударом по Южному машиностроительному заводу в Днепре зафиксировали в небе межконтинентальную баллистическую ракету, выпущенную из Астраханской области.

Позже президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к народу и заявил, что войска испытали для удара по заводу в Днепре новейшую ракету "Орешник".

22 ноября в ГУР заявили, что у России в арсенале может быть до 10 ракет "Орешник".