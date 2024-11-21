Школа аеророзвідки "Довжик" стала партнером данського виробника БПЛА ASTERO ISR
Українська школа аеророзвідки "Довжик" стала партнером данського виробника БПЛА дальнього радіуса дії ASTERO ISR. Про це повідомляється на офіційній сторінці школи в мережі Facebook.
"Маємо першого закордонного партнера! Ми запустили колаборацію з данським виробником безпілотних систем Nordic Wing" – йдеться у повідомленні школи.
Навчатимуть бійців використання комплексу ASTERO ISR. Ці безпілотники вже використовуються українськими військовими та мають передові у класі дронів з фіксованим крилом технічні характеристики.
Зокрема, як повідомляється на сайті виробника комплексу, заявлена максимальна тривалість польоту – 4 години. Комплекс обладнаний системою протидії впливу ворожого РЕБ, може здійснювати політ в умовах відсутності сигналу GPS та здійснює посадку методом глибокого завалювання (deep stall).
Безпілотники ASTERO ISR постачаються із двома варіантами камери – для денного спостереження (з можливістю 80-кратного збільшення зображення) та з камерою нічного бачення (NightHawk2-UZ, обертання 360 градусів навколо своєї осі).
Першочергово навчання з пілотування зможуть пройти військовослужбовці з підрозділів, які вже отримали на озброєння комплекси від Nordic Wing.