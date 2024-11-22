Несе 6 FPV-дронів: розкрито нові можливості українського БПЛА "Довбуш Т10" (відео)
За словами фахівця з радіотехнологій Сергія Флеша, "Довбуш Т10" стає багатоцільовим фронтовим БПЛА для підтримки наступальних і оборонних дій ЗСУ.
Безпілотний літальний апарат українського виробництва "Довбуш Т10" тепер може нести дрони-камікадзе. Відповідне відео опублікував фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Сергій Флеш) у своєму Telegram-каналі.
Експерт повідомив, що дрон "Довбуш Т10" стає багатоцільовим фронтовим БПЛА для підтримки наступальних і оборонних дій ЗСУ. За його словами, безпілотник здатний нести до шести FPV-дронів.
Як зазначає портал Army Recognition, "Довбуш Т10" об'єднує в собі три ключові функції: носій дронів-камікадзе, передова розвідувальна платформа та інструмент точного удару. БПЛА використовує інерціальну навігаційну систему в поєднанні з GPS/ГЛОНАСС, що дає йому змогу працювати навіть в умовах глушіння сигналу.
У виданні підкреслили, що однією з особливостей БПЛА "Довбуш Т10" є система кріплення FPV-дронів до основного дрона-носія. Кожен FPV-дрон-камікадзе підвішується під крилами основного дрона, тому після виявлення цілі його можна швидко розгорнути.
Кожен FPV-дрон оснащений вибухівкою і бортовими камерами. Корисне навантаження включатиме легкі вибухові речовини для нейтралізації неброньованої техніки, бронебійні заряди для проникнення в легку броню або термобаричні заряди для максимальної шкоди в обмеженому просторі.
За даними видання, "Довбуш Т10" оснащений програмним забезпеченням на основі штучного інтелекту (ШІ), а також високоточними оптичними та інфрачервоними сенсорами. Захищена система дальнього зв'язку дає змогу передавати наземним операторам дані та відео в режимі реального часу.
Нагадаємо, про початок серійного виробництва дронів "Довбуш Т10" стало відомо ще в грудні 2022 року.
У серпні 2024 року в РФ заявили, що Сили оборони України застосовують БЛПА "Довбуш" у Курській області.