Україна розпочала серійне виробництво дронів "Довбуш Т10": як вони діють на передовій

Поки що інженери постачають ЗСУ лише розвідувальні версії, але незабаром планують створити ударну модифікацію.

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В Україні розпочали серійне виробництво нових розвідувальних дронів "Довбуш Т10". Подробиці в ефірі телеканалу "1+1" розповів організатор проєкту та співзасновник Monobank Володимир Яценко, передає "ТСН".

За його словами, розробники створювали безпілотний літак майже від початку повномасштабної війни, а тепер розгорнули виробництво БПЛА в одній з країн Європи. Майже півроку вони чекали на можливість отримати сучасне обладнання, яке дозволило відмовитися від закупівлі китайських комплектуючих і випускати власні. Унаслідок зросла не тільки якість апаратів, а й їх кількість — тепер підприємство випускає понад десять дронів на день і безкоштовно передає їх ЗСУ.

"Це дуже серйозна кількість, яка буде, безумовно, значущою для наших збройних сил", — зазначив Володимир Яценко.

Він додав, що передове обладнання і програмне забезпечення зробило "Довбуш" практично невразливим для російських засобів протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби. Втім, росіяни все ще можуть придушити сигнали супутникової навігації, і тоді успіх місії повністю залежить від майстерності оператора. Головною слабкістю дрона є чутливість до погодних умов (туман, сильний вітер, мороз) і розробники намагаються виправити цей недолік.

Сьогодні "Довбуші" працюють по всій лінії фронту. Зараз українським військовим під Бахмутом потрібні "очі", які дозволять виявляти невеликі диверсійні групи ЗС РФ, які атакують вдень і вночі — саме це має робити "Довбуш". Безпілотник оснащений звичайними камерами та тепловізорами для виявлення цілей.

"Що стосується необхідної кількості безпілотників, що постійно працюють на фронті, моя оцінка не змінилася за останні місяці — потрібно 500-600 БПЛА, які б контролювали територію 24/7. Тобто мінімум один безпілотник на 10 км фронту, що простягається на понад тисячу кілометрів", — наголосив він.

Як пояснив Володимир Яценко, спочатку модель призначена для розвідувальних місій і коригування вогню, але її можна переробити на ударну, питання полягає в тому, наскільки точно "Довбуш" зможе атакувати. Якщо конструкторам вдасться досягти похибки 1-2 метри, то дрон опиниться на одному рівні із закордонними апаратами. Як вважає Володимир Яценко, за кілька місяців їм вдасться створити таку високоточну зброю для ЗСУ.

Раніше писали, що у Харкові створили "невидимий" український БПЛА "Ельф". Військові вже випробували дрон у бойових умовах і з'ясували: він дозволяє успішно знаходити місце розташування російських комплексів радіоелектронної боротьби.

Тим часом у Дніпрі збирають для ЗСУ вітчизняні дрони "Чаклун". Голова Федерації авіамодельного спорту Дніпропетровської області Дмитро Панченко розповів, що розробники розпочали серійне виробництво апаратів.