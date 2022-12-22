Витратний матеріал, але дуже корисний: розробник розповів про український БПЛА "Чаклун"

Українські інженери освоїли серійне виробництво БПЛА: 200 штук на місяць.

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Авіамоделісти з Дніпра розробили розвідувальний безпілотник "Чаклун", який уже кілька місяців допомагає українським військовим на передовій. Докладніше про дрон в ефірі "11 каналу" розповів президент Федерації авіамодельного спорту Дніпропетровської області Дмитро Панченко.

"Чаклун" — це безпілотний літальний апарат літакового типу, який українські конструктори розробляли та модифікували "Чаклуна" з початку війни. Спочатку вони збирали дрони поштучно, а тепер перейшли до серійного виробництва.

Завдяки невеликим розмірам дрон "Чаклун" дуже важко помітити в небі, адже він виглядає як маленький хрестик. Влучити в нього зі стрілецької зброї практично неможливо, тому росіянам доводиться витрачати ракети — військові зафіксували щонайменше два такі випадки. Вбудована камера краще знімає з висоти 350-400 м, де хмари не перекривають огляд.

"Ми займаємо середню нішу між квадрокоптерами, які працюють на невеликій відстані, і великими розвідувальними літаками, що літають високо і далеко. Ця ніша була незайнята, тому ми в ній знаходимося. На сьогодні ми з наявним колективом підприємства можемо робити майже 200 таких літаків місяць", — зазначив Дмитро Панченко.

За словами Дмитра Панченка, у базовій версії дрон не передає оператору зображення, тому має мінімальне радіовипромінювання і практично невидимий для ворожих радарів. Щоб отримати розвіддані, військовий безпілотник повинен повернутися до місця запуску. Успіх місії багато в чому залежить від досвіду та вмінь команди, деякі "Чаклуни" здійснили сотні вильотів.

"Як не прикро, це витратний матеріал. Якийсь літак може здійснити 10 результативних польотів, а якісь рекордсмени — понад сто. Кожен виліт приносить дуже велику користь", — зазначив президент Федерації.

Дмитро Панченко заявив, що розробники не планують робити ударну версію "Чаклуна", адже для цього доведеться оформляти БПЛА як зброю. Зараз він вважається цивільним безпілотним літаком, тому після війни його можна буде використовувати в мирних цілях, наприклад, у сільському господарстві.

Раніше писали, що дрон "Чаклун" захищений від засобів радіоелектронної боротьби. Військові керують ним за допомогою пульта та спеціальних окулярів.