"Невидимий" дрон "Чаклун" із Дніпра успішно бореться з росіянами: що відомо (відео)

Безпілотний літак захищений від засобів радіоелектронної боротьби та не залежить від GPS. ЗСУ отримали вже понад сотню таких "пташок".

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Нещодавно арсенал Збройних сил України поповнився новим розвідувальним безпілотником під назвою "Чаклун", розробленим у місті Дніпро. Фокус розповість про його характеристики й особливості.

Розробкою "Чаклуна" займалися представники Федерації авіамодельного спорту в Дніпропетровській області. Вони розповіли журналістам "9 каналу", що дрон моделюють і збирають із деталей, які можна швидко відремонтувати або замінити в польових умовах. Керується він за допомогою пульта та спеціальних окулярів, що передають оператору зображення з камери пристрою. Перші моделі безпілотника почали випробовувати в серпні 2022 року, а тепер понад 100 апаратів допомагають ЗСУ.

Однією з головних рис БПЛА є непомітність для ворожих систем радіоелектронної боротьби. Президент Федерації Дмитро Панченко розповів, що під час випробувань дрони змушували літати під впливом комплексів РЕБ.

"Нас справді глушили, але літак летить, йому все одно. Супутники зникають — він продовжує свою місію виконувати. Запитання: "а як ви це робите"? Відповідаємо: "а не знаємо, бо "Чаклун", — прокоментував Дмитро.

У коментарі виданню "Інформатор" глава дніпропетровської Федерації також похвалився доступністю дрону. Вартість виробництва "Чаклуна" приблизно така ж, як і квадрокоптерів, але можливості набагато ширші. Залежно від ємності акумулятора дальність польоту становить від 100 до 150 км, а робоча висота — від 300 до 500 метрів. До того ж, БПЛА "невидимий" для радарів.

"Чаклун" має конструкцію літака і схоже "дзеркальне" керування — принцип кардинально відрізняється від керування квадрокоптерами. Тому операторам необхідно приблизно тиждень вчитися керувати такими апаратами, щоб "подолати" звичні рефлекси та виробити специфічні моторні навички. Спочатку військові освоюють загальну льотну теорію, потім тренуються на комп'ютерному симуляторі.

Безпілотник працює в автономному режимі — операторам необхідно встановити контрольні точки, які безпілотник має пролетіти після запуску. Наблизившись до останньої точки, "Чаклун" починає кружляти на висоті 150 метрів, чекаючи, поки пілот візьме на себе керування і вручну приземлить пристрій.

Інженери з Дніпра не обмежилися одним типом безпілотників і вже розробили п'ять різних моделей, дехто отримав оптику для роботи вночі. Вони також створили свою матрицю і планують налагодити виробництво комплектуючих в Україні. Як стверджує Дмитро Панченко, в Дніпрі можна збирати понад 100 безпілотників на місяць, але масове виробництво потребує грошей, яких у Федерації немає. Державна влада не допомагає, тому всі "Чаклуни" випускаються на гроші від військових і волонтерів.

Волонтер Сергій Іволгін, який передав кілька "Чаклунів" українським військовим, розповів, що дрони дуже добре утримують зв'язок з оператором. Заглушити їх не можна, оскільки апарати йдуть своїм вбудованим приладам і не залежать від GPS.

Військовий на ім'я Владислав зазначив "9 каналу", що використовувати "Чаклуни" набагато безпечніше, ніж ті ж самі квадрокоптери. Бійці ЗСУ можуть запустити БПЛА за запрограмованим маршрутом і швидко виїхати, не наражаючи себе на ризик обстрілу. Після цього вони просто їдуть на точку приземлення і забирають пристрій, що виконав бойове завдання.

Боєць тактичної групи "Степові Вовки" із позивним Зять розповів, як разом із побратимами використовує "Чаклунів". За його словами, вони здійснили понад 40 вильотів і за цей час втратили два безпілотники, один із дронів встиг здійснити 15 місій.

"Він знаходив і "арту", і літали навіть над ППО. Вже вони знають, напевно, цю "птаху" і на вигляд, і за звуком, але нічого зробити їй не можуть. Головне — він робить роботу. Знаходить, і потім хлопці працюють по цих координатах", — поділився Зять.

Раніше писали, що в Україні розробили нові ударні дрони під назвою "Інквізитор". Квадрокоптери призначені для скидання мін на російську техніку та живу силу.