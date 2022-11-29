Українці розробили нові ударні дрони "Інквізитор": чим вони допоможуть ЗСУ

Розробники сподіваються запустити виробництво безпілотників, що літають зі швидкістю 100 км/год і скидають бомби на росіян.

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Інженери зі спільноти UA Military robotics розробили ударний дрон під назвою "Інквізитор", який незабаром передадуть військовим. Про це повідомило видання dev.ua.

БПЛА "Інківізитор" — це квадрокоптер, призначений для бомбардування супротивників. Спеціальні кріплення в нижній частині безпілотника дозволяють нести дві 80 мм міни загальною вагою до 8 кг. Розробники зазначають, що можуть встановити і "кумулятивне озброєння", яке дозволить застосовувати апарат як дрон-камікадзе.

[ + – ] Модель українського дрона "Інквізитор" (фронтальний вигляд) Фото: Facebook

Через невеликі розміри "Інквізитор" зможе літати приблизно 35 хвилин, але швидкозмінні акумулятори забезпечать швидкий повторний запуск після приземлення. Максимальна швидкість дрона складе 100 км/год, стеля висоти — 4 км, вага — майже 10 кг.

UA Military robotics також оснастять БПЛА камерою власного виробництва з 32-кратним оптичним зумом, щоб бійці ЗСУ змогли виявляти позиції російських військ на великій відстані. Інженери подбають, щоб частоти керування дублювалися — це захистить від російських засобів радіоелектронної боротьби. Крім того, підготували систему автономного GPS-позиціонування для пошуку збитих дронів.

[ + – ] Модель українського дрону "Інквізитор" (вигляд зверху) Фото: Facebook

Поки що UA Military robotics представила лише макет "Інквізитора". Для запуску виробництва спільноті необхідно зібрати $12 000. Розробники зазначили, що вже замовили перші деталі для дрону.

Раніше в Україні представили вітчизняний дрон-камікадзе eBOSH. Організація "Чорний ворон" продемонструвала можливості літальної зброї, знищивши на камеру автомобіль "Москвич".

Писали також, що в Запоріжжі розробили "ідеальний" дрон для полювання на ЗС РФ під назвою "Домаха". Апарат, що нагадує літак, призначений для ведення розвідки та наведення артилерійського вогню, для цього він надійно захищений від засобів РЕБ і має досить непогану дальність польоту — 50 км.