"Невидимый" дрон "Колдун" из Днепра успешно борется с россиянами: что известно (видео)

Беспилотный самолет защищен от средств радиоэлектронной борьбы и не зависит от GPS. ВСУ получили уже более сотни таких "птичек".

Related video

Недавно арсенал Вооруженных сил Украины пополнился новым разведывательным беспилотником под названием "Колдун", разработанным в городе Днепр. Фокус расскажет о его характеристиках и особенностях.

Разработкой "Колдуна" занимались представители Федерации авиамодельного спорта в Днепропетровской области. Они рассказали журналистам "9 канала", что дрон моделируют и собирают из деталей, которые можно быстро починить или заменить в полевых условиях. Управляется он при помощи пульта и специальных очков, передающих оператору изображение с камеры устройства. Первые модели беспилотника начали испытывать в августе 2022 года, а теперь более 100 аппаратов помогают ВСУ.

Одной из главных особенностей БПЛА является незаметность для вражеских систем радиоэлектронной борьбы. Президент Федерации Дмитрий Панченко рассказал, что во время испытаний дроны заставляли летать под воздействием комплексов РЭБ.

"Нас действительно глушили, но самолет летит, ему все равно. Спутники пропадают — он продолжает свою миссию выполнять. Вопрос: "а как вы это делаете"? Отвечаем: "а не знаем, потому что "Колдун", — прокомментировал Дмитрий.

В комментарии изданию "Информатор" глава днепропетровской Федерации также похвастался доступностью дрона. Стоимость производства "Колдуна" примерно такая же, как и квадрокоптеров, но возможности, гораздо шире. В зависимости от емкости аккумулятора, дальность полета составляет от 100 до 150 км, а рабочая высота — от 300 до 500 метров. К тому же, БПЛА "невидим" для радаров.

"Колдун" имеет конструкцию самолета и похожее "зеркальное" управление — принцип кардинально отличается от управления квадрокоптерами. Поэтому операторам необходимо около недели учиться управлять такими аппаратами, чтобы "побороть" привычные рефлексы и выработать специфические моторные навыки. Сначала военные осваивают общую летную теорию, а затем тренируются на компьютерном симуляторе.

Беспилотник работает в автономном режиме — операторам необходимо установить контрольные точки, которые беспилотник должен пролететь после запуска. Приблизившись к последней точке, "Колдун" начинает кружить на высоте 150 метров, ожидая, пока пилот возьмет на себя управление и вручную приземлит устройство.

Инженеры из Днепра не ограничились одним типом беспилотников и уже разработали пять разных моделей, некоторые получили оптику для работы ночью. Они также создали свою матрицу и планируют наладить производство комплектующих в Украине. Как утверждает Дмитрий Панченко, в Днепре можно собирать более 100 беспилотников в месяц, но массовое производство требует денег, которых у Федерации нет. Государственные власти не помогают, поэтому все "Колдуны" выпускаются на деньги от военных и волонтеров.

Волонтер Сергей Иволгин, который передал несколько "Колдунов" украинским военным, рассказал, что дроны очень хорошо удерживают связь с оператором. Заглушить их нельзя, поскольку аппараты идут своим встроенным приборам и не зависят от GPS.

Военный по имени Владислав отметил "9 каналу", что использовать "Колдуны" намного безопаснее, чем те же квадрокоптеры. Бойцы ВСУ могут запустить БПЛА по запрограммированному маршруту и быстро уехать, не подвергая себя риску обстрела. После они просто едут на точку приземления и забирают устройство, выполнившее боевую задачу.

Боец тактической группы "Степные Волки" с позывным Зять рассказал, как вместе с побратимами использует "Колдунов". По его словам, они совершили более 40 вылетов и за это время потеряли два беспилотника, один из дронов успел выполнить 15 миссий.

"Он находил и "арту", и летали даже над ПВО. Уж они знают, наверное, эту "птицу" и на вид, по звуку, но ничего сделать ей не могут. Главное – он делает работу. Находит, и потом ребята работают по этим координатам", – поделился Зять.

Ранее писали, что в Украине разработали новые ударные дроны под названием "Инквизитор". Квадрокоптеры предназначены для сброса мин на российскую технику и живую силу.