Расходный материл, но очень полезный: разработчик рассказал об украинском БПЛА "Колдун"

Украинские инженеры освоили серийное производство БПЛА: 200 штук в месяц.

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Авиамоделисты из Днепра разработали разведывательный беспилотник "Колдун", который уже несколько месяцев помогает украинским военным на передовой. Подробнее о дроне в эфире "11 канала" рассказал президент Федерации авиамодельного спорта Днепропетровской области Дмитрий Панченко.

"Колдун" — это беспилотный летательный аппарат самолетного типа, который украинские конструкторы разрабатывали и модифицировали "Колдуна" с начала войны. Первое время они собирали дроны поштучно, а теперь перешли к серийному производству.

Благодаря небольшим размерам, дрон "Колдун" очень тяжело заметить в небе, ведь он выглядит как маленький крестик. Попасть по нему из стрелкового оружия практически невозможно, поэтому россиянам приходится тратить ракеты — военные зафиксировали как минимум два таких случая. Встроенная камера лучше всего снимает с высоты 350-400 м, где тучи не перекрывают обзор.

"Мы занимаем среднюю нишу между квадрокоптерами, которые работают на небольшом расстоянии, и большими разведывательными самолетами, летающими высоко и далеко. Эта ниша была незанята, поэтому мы в ней находимся. На сегодняшний день мы с имеющимся коллективом предприятия можем делать порядка 200 таких самолетов в месяц", — отметил Дмитрий Панченко.

По словам Дмитрия Панченко, в базовой версии дрон не передает оператору изображение, поэтому имеет минимальное радиоизлучение и практически невидим для вражеских радаров. Чтобы получить разведданные, военные беспилотник должен вернуться к месту запуска. Успех миссии во много зависит от опыта и умений команды, некоторые "Колдуны" сделали сотни вылетов.

"Как ни прискорбно, это расходный материал. Какой-то самолет может выполнить 10 результативных полетов, а какие-то рекордсмены — более ста. Каждый вылет приносит очень большую пользу", — отметил президент Федерации.

Дмитрий Панченко заявил, что разработчики не планируют делать ударную версию "Колдуна", ведь для этого придется оформлять БПЛА как оружие. Сейчас же он числится как гражданский беспилотный самолет, поэтому после войны его можно будет использовать в мирных целях, например, в сельском хозяйстве.

Ранее писали, что дрон "Колдун" защищен от средств радиоэлектронной борьбы. Военные управляют им с помощью пульта и специальных очков.