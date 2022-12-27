Украина начала серийное производство дронов "Довбуш Т10": как они действуют на передовой

Пока инженеры поставляют ВСУ только разведывательные версии, но вскоре планируют создать ударную модификацию.

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В Украине начали серийное производство новых разведывательных дронов "Довбуш Т10". Подробности в эфире телеканала "1+1" рассказал организатор проекта и сооснователь Monobank Владимир Яценко, передает "ТСН".

По его словам, разработчики создавали беспилотный самолет почти с самого начала полномасштабной войны, а теперь развернули производство БПЛА в одной из стран Европы. Почти полгода они ждали возможности получить современное оборудование, которое позволило отказаться от закупки китайских комплектующих и выпускать собственные. В результате выросло не только качество аппаратов, но также их количество — теперь предприятие выпускает более десяти дронов в день и бесплатно передает их ВСУ.

"Это очень серьезное количество, которое, будет, безусловно, значимым для наших вооруженных сил", — отметил Владимир Яценко.

Он добавил, что передовое оборудование и программное обеспечение сделало "Довбуш" практически неуязвимым для российских средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Впрочем, россияне все еще могут подавить сигналы спутниковой навигации, и тогда успех миссии целиком и полностью зависит от мастерства оператора. Главной слабостью дрона является чувствительность к погодным условиям (туман, сильный ветер, мороз), и разработчики пытаются исправить этот недостаток.

Сегодня "Довбуши" работают по всей линии фронта. Сейчас украинским военным под Бахмутом нужны "глаза", которые позволят обнаруживать небольшие диверсионные группы ВС РФ, атакующие днем и ночью — именно это призван делать "Довбуш". Беспилотник оснащен обычными камерами и тепловизорами для обнаружения целей.

"Что касается необходимого количества постоянно работающих на фронте беспилотников, моя оценка не изменилась за последние месяцы — нужно 500-600 БПЛА, которые бы контролировали территорию 24/7. То есть минимум один беспилотник на 10 км фронта, простирающийся более тысячи километров", — подчеркнул он.

Как объяснил Владимир Яценко, изначально модель предназначена для разведывательных миссий и корректировки огня, но ее можно переделать в ударную, вопрос состоит в том, насколько точно "Довбуш" сможет атаковать. Если конструкторам удастся достичь погрешности в 1-2 метра, то дрон окажется на одном уровне с зарубежными аппаратами. Как считает Владимир Яценко, через несколько месяцев им удастся создать такое высокоточное оружие для ВСУ.

Ранее писали, что в Харькове создали "невидимый" украинский БПЛА "Эльф". Военные уже опробовали дрон в боевых условиях и выяснили: он позволяет успешно находить местоположение российских комплексов радиоэлектронной борьбы.

Тем временем в Днепре собирают для ВСУ отечественные дроны "Колдун". Глава Федерации авиамодельного спорта Днепропетровской области Дмитрий Панченко рассказал, что разработчики начали серийное производство аппаратов.