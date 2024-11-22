Несет 6 FPV-дронов: раскрыты новые возможности украинского БПЛА "Довбуш Т10" (видео)

По словам специалиста по радиотехнологиям Сергея Флэша, "Довбуш Т10" становится многоцелевым фронтовым БПЛА для поддержки наступательных и оборонительных действий ВСУ.

Беспилотный летательный аппарат украинского производства "Довбуш Т10" теперь может нести дроны-камикадзе. Соответствующее видео опубликовал специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов (Сергей Флэш) в своем Telegram-канале.

БПЛА "Довбуш Т10" несет дроны-камикадзе

Эксперт сообщил, что дрон "Довбуш Т10" становится многоцелевым фронтовым БПЛА для поддержки наступательных и оборонительных действий ВСУ. По его словам, беспилотник способен нести до шести FPV-дронов.

Как отмечает портал Army Recognition, "Довбуш Т10" объединяет в себе три ключевые функции: носитель дронов-камикадзе, передовая разведывательная платформа и инструмент точного удара. БПЛА использует инерциальную навигационную систему в сочетании с GPS/ГЛОНАСС, что позволяет ему работать даже в условиях глушения сигнала.

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В издании подчеркнули, что одной из особенностей БПЛА "Довбуш Т10" является система крепления FPV-дронов к основному дрону-носителю. Каждый FPV-дрон-камикадзе подвешивается под крыльями основного дрона, поэтому после выявления цели его можно быстро развернуть.

Каждый FPV-дрон оснащен взрывчаткой и бортовыми камерами. Полезная нагрузка включать легкие взрывчатые вещества для нейтрализации небронированной техники, бронебойные заряды для проникновения в легкую броню или термобарические заряды для максимального урона в ограниченном пространстве.

По данным издания, "Довбуш Т10" оснащен программным обеспечением на основе искусственного интеллекта (ИИ), а также высокоточными оптическими и инфракрасными сенсорами. Защищенная система дальней связи позволяет передавать наземным операторам данные и видео в режиме реального времени.

Напомним, о начале серийного производства дронов "Довбуш Т10" стало известно еще в декабре 2022 года.

В августе 2024 года в РФ заявили, что Силы обороны Украины применяют БЛПА "Довбуш" в Курской области.