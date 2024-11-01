SCAR у калібрі Blackout: FN America випустила надкомпактний напівавтоматичний пістолет

Фахівці стверджують, що новий калібр для платформи SCAR, завдяки своїй зупиняючій силі, робить зброю ідеальною для тактичних операцій, що вимагають скритності та мобільності.

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Компанія FN America оголосила про розширення своєї лінійки зброї, представивши нову модель напівавтоматичного пістолета SCAR 15P у калібрі .300 Blackout. Ця модель, заснована на компактній пістолетній платформі з газовим поршнем, призначена як для цивільних користувачів, так і для правоохоронних органів, пропонуючи виняткову надійність і компактність. Про новинку розповіли оглядачі Army Recognition.

Модифікація оснащена 7,5-дюймовим стволом, що забезпечує комфортну експлуатацію, особливо в обмеженому просторі. Використання калібру .300 Blackout дає змогу домогтися високих результатів під час стрільби дозвуковими набоями, що, зокрема, робить його ефективним під час використання з глушниками. Таким чином, перша перевага цього калібру полягає в зниженні шуму без значної шкоди для потужності і вражаючої здатності.

Напівавтоматичний пістолет SCAR 15P у калібрі .300 Blackout

Як відомо, цей калібр вирізняється підвищеною зупиняльною силою на коротких і середніх дистанціях, перевершуючи традиційний патрон 5.56 NATO за потужністю і здатністю працювати з більш короткими стволами. Ці властивості, підкреслили оглядачі, роблять його ідеальним для тактичних операцій, що вимагають скритності та мобільності.

Конструкційні особливості та універсальність

Карабін SCAR 15P зберіг міцність і надійність, притаманні лінійці SCAR, пропонуючи легку віддачу і стабільність стрільби в будь-яких положеннях.

Крім того, зброя підтримує встановлення різних типів прикладів, включно з SCAR-SC і SCAR Carbine, які можна придбати окремо.

"У заводській конфігурації тільки компоненти магазину SCAR 15P — корпус, затвор і пластина — американського виробництва, інші компоненти імпортуються. Покупці повинні забезпечити дотримання цього правила, щоб уникнути юридичних наслідків", — пишуть експерти.

Таким чином FN SCAR 15P у калібрі .300 Blackout став новою ітерацією легендарного SCAR, що втілила в собі стандарти якості та інновацій FN Herstal і відповідає потребам сил оперативного реагування у свободі дій та гнучкості.

Основні характеристики:

оптимізовані налаштування газового регулятора для дозвукових і надзвукових боєприпасів .300 Blackout;

рукоятки заряджання без рециркуляції, що виконують роль упорів для рук;

7,5-дюймовий ствол холодного кування з хромованими накладками та полум'ягасником 30-го калібру;

короткохідна газопоршнева система для підвищення надійності;

вага становить лише 5,65 фунта (без навантаження).

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