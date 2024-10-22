Barrett представила армії США концепцію гвинтівки SRSS з оригінальним дизайном (фото)

Ключовою особливістю зброї є можливість використання боєприпасів калібру 30 мм у різних конфігураціях. Серед них — бронебійні снаряди та набої з повітряним підривом.

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Армія США активно працює над створенням систем зброї колективної підтримки для своїх взводів, які зможуть ефективно нейтралізувати великі групи противника, боротися з бронетехнікою і знищувати укріплені позиції. Однією з таких систем є Squad Support Rifle System (SSRS), представлена на нещодавній виставці Асоціації армії США (AUSA) у Вашингтоні. Про це пишуть оглядачі видання Defensa.

Особливості та технічні рішення SSRS

SSRS розроблена в рамках програми Precision Grenadier System (PGS) і націлена на створення компактної зброї, що має високу вогневу міць. Нова гвинтівка замінить старіші системи, такі як M320, і запропонує солдатам поліпшену точність і вогневу міць завдяки напівавтоматичній системі з магазинним живленням.

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Судячи з представленого концепту, SSRS має компактні розміри та схожу зі штурмовою гвинтівкою M4 конструкцію. Прототип оснащений прицілом Vortex XM157, який також використовується в новій штурмовій гвинтівці армії США XM7.

Ключовою особливістю SSRS є можливість використання боєприпасів калібру 30 мм у різних конфігураціях. Ця зброя дасть змогу підрозділу використовувати як стандартні патрони, так і більш потужні боєприпаси, адаптовані для боротьби з різними загрозами.

Ця сучасна зброя здатна вражати цілі на відстані від 35 до більш ніж 500 метрів, включно з цілями за укриттям.

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Фахівці зазначили компактні розміри та короткий ствол SSRS, який має забезпечувати високу точність і необхідну початкову швидкість снарядів. Крім того, SSRS має низку ергономічних особливостей: велика спускова скоба дає змогу стріляти в рукавичках, приклад має накладку для зменшення віддачі, а прямий металевий магазин вміщає близько шести патронів. Гільзи викидаються через велике вікно на правій стороні ствольної коробки.

Оглядачі наголосили, що SSRS є частиною довгострокової програми створення зброї для взводів армії США і покликана доповнити поточні розробки в галузі стрілецької зброї. Очікується, що система виявиться корисною не тільки проти звичайних цілей, а й для протидії новим загрозам, таким як автономні повітряні системи.

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