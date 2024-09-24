Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус

Міць і надійність: три найкращі снайперські гвинтівки армії США всіх часів (фото)

снайперські гвинтівки армії США
Фото: National interest | Ілюстративне фото

Армійські гвинтівки M24, Barrett Mk-22 і M110 — це легендарні зразки стрілецького озброєння, які стали невід'ємною частиною снайперських операцій американських військ.

Related video

Армія США має у своєму арсеналі три видатні снайперські гвинтівки, кожна з яких вирізняється унікальними характеристиками й призначена для виконання різних завдань. Йдеться про гвинтівки M24, Mk-22 і M110 — ці системи стали невід'ємною частиною снайперських операцій американських військ. Детальніше про передові зразки стрілецького озброєння американської армії йдеться в матеріалі видання National Interest.

M24: Класична надійність

Гвинтівка M24, заснована на конструкції Remington Model 700, є однією з найбільш перевірених снайперських гвинтівок армії США. Поступила на озброєння 1988 року і відома своєю надійністю і точністю. Вона була розроблена у двох варіантах: M24A2 і M24A3, розрахованих на використання патронів калібру 7,62 мм і 12,1 мм відповідно.

Зброя оснащена стволом завдовжки 60,9 см, виготовленим із нержавіючої сталі з використанням унікальної технології нарізки 5R, яка зводить до мінімуму тертя і підвищує точність стрільби.

Однією з ключових особливостей M24 є її здатність адаптуватися під дизайн бійця. Наприклад, у зброї можна регулювати довжину, переміщуючи потиличник на 6,9 см уперед або назад. Це максимально забезпечує комфорт і зручність під час стрільби.

Для забезпечення високої точності стрільби M24 комплектується оптичним прицілом Leupold Stewens M3 Ultra з фіксованою кратністю 10х і 12х. Приціл забезпечений системою для поділу відстаней до цілей і компенсатором, який враховує зниження траєкторії кулі, що особливо важливо під час стрільби на далеких дистанціях.

Гвинтівка використовує магазинне живлення. Для застосування M24A1 забезпечені незнімними магазинами на 5 набоїв, тоді як модель M24A2 оснащена знімними магазинами на 10 боєприпасів, що дає змогу збільшити вогневу міць зброї.

M24 заслужила репутацію неперевершеної гвинтівки завдяки своїй надійності: її система затвора не схильна до заклинювання і відмов, що особливо важливо в умовах інтенсивних бойових дій.

Снайперська гвинтівка армії США M24 Fullscreen
Снайперська гвинтівка армії США M24
Фото: Goodfon
Снайперська гвинтівка армії США M24 Fullscreen
Снайперська гвинтівка армії США M24
Фото: Goodfon
Снайперська гвинтівка армії США M24 Fullscreen
Снайперська гвинтівка армії США M24
Фото: Goodfon
Снайперська гвинтівка армії США M24
Снайперська гвинтівка армії США M24
Снайперська гвинтівка армії США M24

Barrett Mk-22: Багатоцільова адаптивність

Barrett Mk-22, розроблена компанією Barrett Firearms, являє собою модульну снайперську гвинтівку нового покоління. Ця система, відома під абревіатурою MRAD (Multi-Role Adaptive Design), забезпечує універсальність шляхом можливості зміни калібрів і конфігурацій. Mk-22 підтримує калібри 7,62x51 мм НАТО, .300 Norma Magnum і .338 Norma Magnum, що дає їй змогу вести стрільбу на дальності понад 1000 метрів.

Однією з ключових особливостей MRAD є можливість швидкої зміни калібру: для цього необхідно замінити лише дві деталі — ствол, що утримується двома гвинтами Torx, і головку затвора. Це рішення робить MRAD вкрай зручною для снайперів, яким необхідно адаптуватися до різних завдань і умов.

Затвор MRAD оснащений дев'ятьма бойовими упорами, розташованими по три в ряд, що забезпечує плавніший і ефективніший кут повороту під час відмикання. Для захисту механізму від пилу затвор має спеціальну шторку, що запобігає потраплянню бруду в ствольну коробку.

Гвинтівка має стовбури матчевого типу з поздовжніми долами, які слугують для зменшення ваги і поліпшення охолодження, а також для підвищення жорсткості конструкції. Модульність MRAD дає змогу снайперам обирати довжину ствола залежно від місії, хоча до 2020 року набір стволів було скорочено.

Приклад гвинтівки регульований і складаний, з можливістю складання на правий бік, що робить транспортування зручнішим. У складеному положенні приклад блокує затвор, запобігаючи випадковому руху. Підщічник регулюється за висотою, а потиличник висувається назад на 41 мм, що забезпечує додатковий комфорт для стрільців різної комплекції.

Таким чином Mk-22 вирізняється високою мобільністю, що робить її ідеальним вибором для снайперів, які виконують завдання в складних умовах.

Снайперська гвинтівка Barrett Mk-22 Fullscreen
Снайперська гвинтівка Barrett Mk-22
Снайперська гвинтівка Barrett Mk-22 Fullscreen
Снайперська гвинтівка Barrett Mk-22
Снайперська гвинтівка Barrett Mk-22 Fullscreen
Снайперська гвинтівка Barrett Mk-22
Снайперська гвинтівка Barrett Mk-22
Снайперська гвинтівка Barrett Mk-22
Снайперська гвинтівка Barrett Mk-22

M110: Напівавтоматична міць

M110 — напівавтоматична снайперська гвинтівка, створена на базі AR-10 і оптимізована для використання в міських умовах. Ця система була розроблена спеціально для бойових операцій в Іраку та Афганістані. M110 використовує патрон калібру 7,62x51 мм НАТО, а також може бути адаптована під набій 6,5 мм Creedmoor, що збільшує її ефективність на далеких дистанціях.

Довжина ствола M110 становить 50,8 см, що робить її більш маневреною порівняно з M24. Основна перевага M110 — можливість швидкої напівавтоматичної стрільби, що особливо важливо в умовах бою в міській забудові.

Гвинтівка оснащується оптичним прицілом ХМ151 (Leupold Mark 4 3.5-10X LR/T), що має змінну кратність збільшення 3.5-10Х і прицільну сітку типу Mil-Dot. Можливе використання нічного прицілу AN/PVS-17, при цьому денний не демонтується, а нічний встановлюється перед ним. Це робить її універсальною для використання в будь-який час доби.

Американська гвинтівка M110 Fullscreen
Американська гвинтівка M110
Американська гвинтівка M110 Fullscreen
Американська гвинтівка M110
Американська гвинтівка M110 Fullscreen
Американська гвинтівка M110
Американська гвинтівка M110
Американська гвинтівка M110
Американська гвинтівка M110

Вибір найкращої снайперської гвинтівки

Хоча всі три гвинтівки мають свої унікальні переваги, кожна з них посідає особливе місце в арсеналі армії США. M24 вирізняється своєю перевіреною надійністю, Mk-22 — універсальністю та адаптивністю, а M110 — скорострільністю та маневреністю в умовах міста. Вибір найкращої гвинтівки залежить від конкретних завдань та умов виконання місії, проте кожна з них довела свою ефективність на полі бою.

Важливо
Заміна легендарної Barrett: спецназ США можуть озброїти новими гвинтівками ELR-SR (фото)
Заміна легендарної Barrett: спецназ США можуть озброїти новими гвинтівками ELR-SR (фото)