Міць і надійність: три найкращі снайперські гвинтівки армії США всіх часів (фото)

Армійські гвинтівки M24, Barrett Mk-22 і M110 — це легендарні зразки стрілецького озброєння, які стали невід'ємною частиною снайперських операцій американських військ.

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Армія США має у своєму арсеналі три видатні снайперські гвинтівки, кожна з яких вирізняється унікальними характеристиками й призначена для виконання різних завдань. Йдеться про гвинтівки M24, Mk-22 і M110 — ці системи стали невід'ємною частиною снайперських операцій американських військ. Детальніше про передові зразки стрілецького озброєння американської армії йдеться в матеріалі видання National Interest.

M24: Класична надійність

Гвинтівка M24, заснована на конструкції Remington Model 700, є однією з найбільш перевірених снайперських гвинтівок армії США. Поступила на озброєння 1988 року і відома своєю надійністю і точністю. Вона була розроблена у двох варіантах: M24A2 і M24A3, розрахованих на використання патронів калібру 7,62 мм і 12,1 мм відповідно.

Зброя оснащена стволом завдовжки 60,9 см, виготовленим із нержавіючої сталі з використанням унікальної технології нарізки 5R, яка зводить до мінімуму тертя і підвищує точність стрільби.

Однією з ключових особливостей M24 є її здатність адаптуватися під дизайн бійця. Наприклад, у зброї можна регулювати довжину, переміщуючи потиличник на 6,9 см уперед або назад. Це максимально забезпечує комфорт і зручність під час стрільби.

Для забезпечення високої точності стрільби M24 комплектується оптичним прицілом Leupold Stewens M3 Ultra з фіксованою кратністю 10х і 12х. Приціл забезпечений системою для поділу відстаней до цілей і компенсатором, який враховує зниження траєкторії кулі, що особливо важливо під час стрільби на далеких дистанціях.

Гвинтівка використовує магазинне живлення. Для застосування M24A1 забезпечені незнімними магазинами на 5 набоїв, тоді як модель M24A2 оснащена знімними магазинами на 10 боєприпасів, що дає змогу збільшити вогневу міць зброї.

M24 заслужила репутацію неперевершеної гвинтівки завдяки своїй надійності: її система затвора не схильна до заклинювання і відмов, що особливо важливо в умовах інтенсивних бойових дій.

Снайперська гвинтівка армії США M24 Фото: Goodfon Снайперська гвинтівка армії США M24 Фото: Goodfon Снайперська гвинтівка армії США M24 Фото: Goodfon

Barrett Mk-22: Багатоцільова адаптивність

Barrett Mk-22, розроблена компанією Barrett Firearms, являє собою модульну снайперську гвинтівку нового покоління. Ця система, відома під абревіатурою MRAD (Multi-Role Adaptive Design), забезпечує універсальність шляхом можливості зміни калібрів і конфігурацій. Mk-22 підтримує калібри 7,62x51 мм НАТО, .300 Norma Magnum і .338 Norma Magnum, що дає їй змогу вести стрільбу на дальності понад 1000 метрів.

Однією з ключових особливостей MRAD є можливість швидкої зміни калібру: для цього необхідно замінити лише дві деталі — ствол, що утримується двома гвинтами Torx, і головку затвора. Це рішення робить MRAD вкрай зручною для снайперів, яким необхідно адаптуватися до різних завдань і умов.

Затвор MRAD оснащений дев'ятьма бойовими упорами, розташованими по три в ряд, що забезпечує плавніший і ефективніший кут повороту під час відмикання. Для захисту механізму від пилу затвор має спеціальну шторку, що запобігає потраплянню бруду в ствольну коробку.

Гвинтівка має стовбури матчевого типу з поздовжніми долами, які слугують для зменшення ваги і поліпшення охолодження, а також для підвищення жорсткості конструкції. Модульність MRAD дає змогу снайперам обирати довжину ствола залежно від місії, хоча до 2020 року набір стволів було скорочено.

Приклад гвинтівки регульований і складаний, з можливістю складання на правий бік, що робить транспортування зручнішим. У складеному положенні приклад блокує затвор, запобігаючи випадковому руху. Підщічник регулюється за висотою, а потиличник висувається назад на 41 мм, що забезпечує додатковий комфорт для стрільців різної комплекції.

Таким чином Mk-22 вирізняється високою мобільністю, що робить її ідеальним вибором для снайперів, які виконують завдання в складних умовах.

Снайперська гвинтівка Barrett Mk-22 Снайперська гвинтівка Barrett Mk-22 Снайперська гвинтівка Barrett Mk-22

M110: Напівавтоматична міць

M110 — напівавтоматична снайперська гвинтівка, створена на базі AR-10 і оптимізована для використання в міських умовах. Ця система була розроблена спеціально для бойових операцій в Іраку та Афганістані. M110 використовує патрон калібру 7,62x51 мм НАТО, а також може бути адаптована під набій 6,5 мм Creedmoor, що збільшує її ефективність на далеких дистанціях.

Довжина ствола M110 становить 50,8 см, що робить її більш маневреною порівняно з M24. Основна перевага M110 — можливість швидкої напівавтоматичної стрільби, що особливо важливо в умовах бою в міській забудові.

Гвинтівка оснащується оптичним прицілом ХМ151 (Leupold Mark 4 3.5-10X LR/T), що має змінну кратність збільшення 3.5-10Х і прицільну сітку типу Mil-Dot. Можливе використання нічного прицілу AN/PVS-17, при цьому денний не демонтується, а нічний встановлюється перед ним. Це робить її універсальною для використання в будь-який час доби.

Американська гвинтівка M110 Американська гвинтівка M110 Американська гвинтівка M110

Вибір найкращої снайперської гвинтівки

Хоча всі три гвинтівки мають свої унікальні переваги, кожна з них посідає особливе місце в арсеналі армії США. M24 вирізняється своєю перевіреною надійністю, Mk-22 — універсальністю та адаптивністю, а M110 — скорострільністю та маневреністю в умовах міста. Вибір найкращої гвинтівки залежить від конкретних завдань та умов виконання місії, проте кожна з них довела свою ефективність на полі бою.

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