Мощь и надежность: три лучшие снайперские винтовки армии США всех времен (фото)

Армейские винтовки M24, Barrett Mk-22 и M110 — это легендарные образцы стрелкового вооружения, которые стали неотъемлемой частью снайперских операций американских войск.

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Армия США имеет в своем арсенале три выдающиеся снайперские винтовки, каждая из которых отличается уникальными характеристиками и предназначена для выполнения различных задач. Речь идет о винтовках M24, Mk-22 и M110 — эти системы стали неотъемлемой частью снайперских операций американских войск. Детальнее о передовых образцах стрелкового вооружении американской армии говорится в материале издания National Interest.

M24: Классическая надежность

Винтовка M24, основанная на конструкции Remington Model 700, является одной из самых проверенных снайперских винтовок армии США. Поступила на вооружение в 1988 году и известна своей надежностью и точностью. Она была разработана в двух вариантах: M24A2 и M24A3, рассчитанных на использование патронов калибра 7,62 мм и 12,1 мм соответственно.

Оружие оснащено стволом длиной 60,9 см, изготовленным из нержавеющей стали с использованием уникальной технологии нарезки 5R, которая сводит к минимуму трение и повышает точность стрельбы.

Одним из ключевых особенностей M24 является ее способность адаптироваться под дизайном бойца. Например, в оружии можно регулировать длину, перемещая затыльник на 6,9 см вперед или назад. Это максимально обеспечивает комфорт и удобство при стрельбе.

Для обеспечения высокой точности стрельбы M24 комплектуется оптическим прицелом Leupold Stewens M3 Ultra с фиксированной кратностью 10х и 12х. Прицел снабжен системой для разделения расстояний до целей и компенсатором, который учитывает снижение траектории пули, что особенно важно при стрельбе на дальних дистанциях.

Винтовка использует магазинное питание. Для применения M24A1 снабжены несъемными магазинами на 5 патронов, тогда как модель M24A2 оснащена съемными магазинами на 10 боеприпасов, что позволяет увеличить огневую мощь оружия.

M24 заслужила репутацию непревзойденной винтовки благодаря своей надежности: ее затворная система не склонна к заклиниванию и отказам, что особенно важно в условиях интенсивных боевых действий.

Снайперская винтовка армии США M24 Фото: Goodfon Снайперская винтовка армии США M24 Фото: Goodfon Снайперская винтовка армии США M24 Фото: Goodfon

Barrett Mk-22: Многоцелевая адаптивность

Barrett Mk-22, разработанная компанией Barrett Firearms, представляет собой модульную снайперскую винтовку нового поколения. Эта система, известная под аббревиатурой MRAD (Multi-Role Adaptive Design), обеспечивает универсальность за счет возможности изменения калибров и конфигураций. Mk-22 поддерживает калибры 7,62x51 мм НАТО, .300 Norma Magnum и .338 Norma Magnum, что позволяет ей вести стрельбу на дальности более 1000 метров.

Одной из ключевых особенностей MRAD является возможность быстрой смены калибра: для этого необходимо заменить всего две детали — ствол, который удерживается двумя винтами Torx, и головку затвора. Это решение делает MRAD крайне удобной для снайперов, которым необходимо адаптироваться к разным задачам и условиям.

Затвор MRAD оснащен девятью боевыми упорами, расположенными по три в ряд, что обеспечивает более плавный и эффективный угол поворота при отпирании. Для защиты механизма от пыли затвор имеет специальную шторку, предотвращающую попадание грязи в ствольную коробку.

Винтовка имеет стволы матчевого типа с продольными долами, которые служат для уменьшения веса и улучшения охлаждения, а также для повышения жесткости конструкции. Модульность MRAD позволяет снайперам выбирать длину ствола в зависимости от миссии, хотя к 2020 году набор стволов был сокращен.

Приклад винтовки регулируемый и складной, с возможностью складывания на правую сторону, что делает транспортировку более удобной. В сложенном положении приклад блокирует затвор, предотвращая случайное движение. Подщечник регулируется по высоте, а затыльник выдвигается назад на 41 мм, что обеспечивает дополнительный комфорт для стрелков разной комплекции.

Таким образом Mk-22 отличается высокой мобильностью, что делает ее идеальным выбором для снайперов, выполняющих задания в сложных условиях.

Снайперская винтовка Barrett Mk-22 Снайперская винтовка Barrett Mk-22 Снайперская винтовка Barrett Mk-22

M110: Полуавтоматическая мощь

M110 — полуавтоматическая снайперская винтовка, созданная на базе AR-10 и оптимизированная для использования в городских условиях. Эта система была разработана специально для боевых операций в Ираке и Афганистане. M110 использует патрон калибра 7,62x51 мм НАТО, а также может быть адаптирована под патрон 6,5 мм Creedmoor, что увеличивает ее эффективность на дальних дистанциях.

Длина ствола M110 составляет 50,8 см, что делает ее более маневренной в сравнении с M24. Основное преимущество M110 — возможность быстрой полуавтоматической стрельбы, что особенно важно в условиях боя в городской застройке.

Винтовка оснащается оптическим прицелом ХМ151 (Leupold Mark 4 3.5-10X LR/T), имеющим переменную кратность увеличения 3.5-10Х и прицельную сетку типа Mil-Dot. Возможно использование ночного прицела AN/PVS-17, при этом дневной не демонтируется, а ночной устанавливается перед ним. Это делает ее универсальной для использования в любое время суток.

Американская винтовка M110 Американская винтовка M110 Американская винтовка M110

Выбор лучшей снайперской винтовки

Хотя все три винтовки имеют свои уникальные преимущества, каждая из них занимает особое место в арсенале армии США. M24 выделяется своей проверенной надежностью, Mk-22 — универсальностью и адаптивностью, а M110 — скорострельностью и маневренностью в условиях города. Выбор лучшей винтовки зависит от конкретных задач и условий выполнения миссии, однако каждая из них доказала свою эффективность на поле боя.

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