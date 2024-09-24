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Военный Фокус

Мощь и надежность: три лучшие снайперские винтовки армии США всех времен (фото)

снайперские винтовки армии США
Фото: National interest | Иллюстративное фото

Армейские винтовки M24, Barrett Mk-22 и M110 — это легендарные образцы стрелкового вооружения, которые стали неотъемлемой частью снайперских операций американских войск.

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Армия США имеет в своем арсенале три выдающиеся снайперские винтовки, каждая из которых отличается уникальными характеристиками и предназначена для выполнения различных задач. Речь идет о винтовках M24, Mk-22 и M110 — эти системы стали неотъемлемой частью снайперских операций американских войск. Детальнее о передовых образцах стрелкового вооружении американской армии говорится в материале издания National Interest.

M24: Классическая надежность

Винтовка M24, основанная на конструкции Remington Model 700, является одной из самых проверенных снайперских винтовок армии США. Поступила на вооружение в 1988 году и известна своей надежностью и точностью. Она была разработана в двух вариантах: M24A2 и M24A3, рассчитанных на использование патронов калибра 7,62 мм и 12,1 мм соответственно.

Оружие оснащено стволом длиной 60,9 см, изготовленным из нержавеющей стали с использованием уникальной технологии нарезки 5R, которая сводит к минимуму трение и повышает точность стрельбы.

Одним из ключевых особенностей M24 является ее способность адаптироваться под дизайном бойца. Например, в оружии можно регулировать длину, перемещая затыльник на 6,9 см вперед или назад. Это максимально обеспечивает комфорт и удобство при стрельбе.

Для обеспечения высокой точности стрельбы M24 комплектуется оптическим прицелом Leupold Stewens M3 Ultra с фиксированной кратностью 10х и 12х. Прицел снабжен системой для разделения расстояний до целей и компенсатором, который учитывает снижение траектории пули, что особенно важно при стрельбе на дальних дистанциях.

Винтовка использует магазинное питание. Для применения M24A1 снабжены несъемными магазинами на 5 патронов, тогда как модель M24A2 оснащена съемными магазинами на 10 боеприпасов, что позволяет увеличить огневую мощь оружия.

M24 заслужила репутацию непревзойденной винтовки благодаря своей надежности: ее затворная система не склонна к заклиниванию и отказам, что особенно важно в условиях интенсивных боевых действий.

Винтовка M24 Fullscreen
Снайперская винтовка армии США M24
Фото: Goodfon
Винтовка M24 Fullscreen
Снайперская винтовка армии США M24
Фото: Goodfon
Винтовка M24 Fullscreen
Снайперская винтовка армии США M24
Фото: Goodfon
Винтовка M24
Винтовка M24
Винтовка M24

Barrett Mk-22: Многоцелевая адаптивность

Barrett Mk-22, разработанная компанией Barrett Firearms, представляет собой модульную снайперскую винтовку нового поколения. Эта система, известная под аббревиатурой MRAD (Multi-Role Adaptive Design), обеспечивает универсальность за счет возможности изменения калибров и конфигураций. Mk-22 поддерживает калибры 7,62x51 мм НАТО, .300 Norma Magnum и .338 Norma Magnum, что позволяет ей вести стрельбу на дальности более 1000 метров.

Одной из ключевых особенностей MRAD является возможность быстрой смены калибра: для этого необходимо заменить всего две детали — ствол, который удерживается двумя винтами Torx, и головку затвора. Это решение делает MRAD крайне удобной для снайперов, которым необходимо адаптироваться к разным задачам и условиям.

Затвор MRAD оснащен девятью боевыми упорами, расположенными по три в ряд, что обеспечивает более плавный и эффективный угол поворота при отпирании. Для защиты механизма от пыли затвор имеет специальную шторку, предотвращающую попадание грязи в ствольную коробку.

Винтовка имеет стволы матчевого типа с продольными долами, которые служат для уменьшения веса и улучшения охлаждения, а также для повышения жесткости конструкции. Модульность MRAD позволяет снайперам выбирать длину ствола в зависимости от миссии, хотя к 2020 году набор стволов был сокращен.

Приклад винтовки регулируемый и складной, с возможностью складывания на правую сторону, что делает транспортировку более удобной. В сложенном положении приклад блокирует затвор, предотвращая случайное движение. Подщечник регулируется по высоте, а затыльник выдвигается назад на 41 мм, что обеспечивает дополнительный комфорт для стрелков разной комплекции.

Таким образом Mk-22 отличается высокой мобильностью, что делает ее идеальным выбором для снайперов, выполняющих задания в сложных условиях.

винтовка Barrett Mk-22 Fullscreen
Снайперская винтовка Barrett Mk-22
винтовка Barrett Mk-22 Fullscreen
Снайперская винтовка Barrett Mk-22
винтовка Barrett Mk-22 Fullscreen
Снайперская винтовка Barrett Mk-22
винтовка Barrett Mk-22
винтовка Barrett Mk-22
винтовка Barrett Mk-22

M110: Полуавтоматическая мощь

M110 — полуавтоматическая снайперская винтовка, созданная на базе AR-10 и оптимизированная для использования в городских условиях. Эта система была разработана специально для боевых операций в Ираке и Афганистане. M110 использует патрон калибра 7,62x51 мм НАТО, а также может быть адаптирована под патрон 6,5 мм Creedmoor, что увеличивает ее эффективность на дальних дистанциях.

Длина ствола M110 составляет 50,8 см, что делает ее более маневренной в сравнении с M24. Основное преимущество M110 — возможность быстрой полуавтоматической стрельбы, что особенно важно в условиях боя в городской застройке.

Винтовка оснащается оптическим прицелом ХМ151 (Leupold Mark 4 3.5-10X LR/T), имеющим переменную кратность увеличения 3.5-10Х и прицельную сетку типа Mil-Dot. Возможно использование ночного прицела AN/PVS-17, при этом дневной не демонтируется, а ночной устанавливается перед ним. Это делает ее универсальной для использования в любое время суток.

снайперская винтовка M110 Fullscreen
Американская винтовка M110
снайперская винтовка M110 Fullscreen
Американская винтовка M110
снайперская винтовка M110 Fullscreen
Американская винтовка M110
снайперская винтовка M110
снайперская винтовка M110
снайперская винтовка M110

Выбор лучшей снайперской винтовки

Хотя все три винтовки имеют свои уникальные преимущества, каждая из них занимает особое место в арсенале армии США. M24 выделяется своей проверенной надежностью, Mk-22 — универсальностью и адаптивностью, а M110 — скорострельностью и маневренностью в условиях города. Выбор лучшей винтовки зависит от конкретных задач и условий выполнения миссии, однако каждая из них доказала свою эффективность на поле боя.

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