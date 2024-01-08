Заміна легендарної Barrett: спецназ США можуть озброїти новими гвинтівками ELR-SR (фото)

Однією з основних вимог до нової зброї є підвищена дальність стрільби до 2500 м. При цьому гвинтівка має бути коротшою і легшою за своїх попередників.

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Командування спеціальних операцій США (SOCOM) планує озброїти американських бійців новою далекобійною снайперською гвинтівкою Extreme Long Range Sniper Rifle або ELR-SR, яка замінить собою легендарну гвинтівку Barrett M107 і менш відому гвинтівку McMillan Mk 15 калібру .50. Про це повідомили оглядачі The War Zone.

Перша інформація про такі наміри з'явилися в грудні минулого року. Тоді Центр закупівель, технологій і логістики (SOF AT&L) Командування спеціальних операцій уперше опублікував оголошення про пошук постачальників, а пізніше було сформульовано основні вимоги до нової снайперської гвинтівки ELR-SR.

Насамперед нова гвинтівка повинна буде вражати цілі на дистанції 2500 м, володіючи при цьому необхідними показниками точності та низької віддачі. Також у SOF AT&L заявили, що габарити нової зброї для спецпризначенців мають бути не більшими за 56 дюймів (142 см), а максимальна вага гвинтівки з порожнім магазином — не більшою за 18 фунтів (8,1 кг).

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До вимог до системи ELR-SR включено різні аксесуари, як-от глушник, балістичний комп'ютер, посібник оператора, набір для чищення, набір інструментів, сошки та схвалений Управлінням транспортної безпеки (TSA) жорсткий кейс, що закривається, для перенесення. Причому глушник, довжина якого не має перевищувати 20 см, має бути здатний знизити звук гвинтівки до 140 дБ або менше.

За словами представників SOCOM, гвинтівка ELR-SR має бути оснащена напрямними Picatinny і Magpul M-LOK, на які можна кріпити оптику і різні аксесуари.

Єдиним відкритим питанням залишається калібр нової гвинтівки, однак існує потреба в модульній конструкції, що дає змогу перемикати різні типи боєприпасів. Крім того, не виключається варіант переходу на менший калібр, ніж у Barrett M107 і McMillan Mk 15.

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"Якщо основний калібр системи не є поточним боєприпасом, схваленим Міністерством оборони, пропонована система має бути здатна переходити на поточний боєприпас .300 Norma Magnum за допомогою комплекту швидкої заміни", — ідеться в повідомленні про укладення контракту.

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У разі якщо SOCOM все ж таки вирішить придбати нову гвинтівку для задоволення своїх вимог ELR-SR, це може означати значне зрушення в арсеналі високоточних гвинтівок американської спільноти спеціальних операцій. Це також стане ще одним серйозним кроком у бік від культових M82/M107, а також Mk 15 з боку американських військових, підсумували оглядачі.

Нагадаємо, компанія Heckler & Koch представила нову штурмову гвинтівку HK437, яка викликала неабиякий інтерес фахівців. Зброя за конфігурацією досить ергономічна і розрахована під потужний патрон .300 Blackout калібру 7.62x35 мм.