"Калашников" відвантажив першу партію снайперських гвинтівок Чукавіна: у чому особливість НВЧ

Розробники стверджують, що гвинтівка відрізняється від "СВД" конструкцією, підвищеною дальністю і купчастістю стрільби. Однак ударно-спусковий механізм залишився такий самий, як і у гвинтівки Драгунова.

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Російські зброярі з концерну "Калашников" відправили замовнику першу партію снайперських гвинтівок Чукавіна (СВЧ). Партію було відправлено після того, як гвинтівка успішно пройшла приймання. Про це 26 грудня повідомила пресслужба концерну.

"Снайперська гвинтівка Чукавіна має поліпшену ергономіку і купчастість стрільби, дає змогу використовувати будь-які прицільні комплекси російського і закордонного виробництва. При цьому "СВЧ" зберегла надійність широко відомої в Росії та світі снайперської гвинтівки Драгунова, яку продовжує випускати концерн "Калашников", — цитує пресслужба президента концерну Алана Лушнікова.

Також повідомляється, що в серійне виробництво гвинтівка пішла у 2023 році. Наступного року серійний випуск продовжиться.

Характеристики НВЧ

Снайперська гвинтівка Чукавіна призначена для ураження живої сили противника на малих і середніх дистанціях в умовах загальновійськового бою. Самі розробники позиціонують зброю не як класичну снайперську гвинтівку в сучасному розумінні, а як зброю для марксменів (піхотних снайперів).

Зброя являє собою напівавтоматичну гвинтівку, виконану за так званою гардинною схемою: її внутрішні механізми умовно розділені на верхню і нижню частини.

Гвинтівка виконана з міцного металу, але нижній ресивер (Lower) має елементи з полімерних матеріалів. Конструкція СВЧ істотно відрізняється від традиційного компонування гвинтівки Драгунова або автоматів АК, де основні елементи конструкції встановлені знизу. У цьому випадку приклад, ствольна коробка і ствол зброї розташовані на одній осі. За словами розробників, це зменшує підкидання зброї під час стрільби.

Водночас у Lower практично все збережено від СВД. За словами фахівців "Калашникова", це зроблено і для уніфікації, і тому, що ударно-спусковий механізм гвинтівки Драгунова відмінно себе зарекомендував.

Гвинтівка має досить товстий ствол, при цьому зброя випускається під традиційний калібр 7,62х54-мм. Можливо, з'являться модифікації під калібри 7,62х51 NATO і .338 Lapua Magnum.

Розробники стверджують, що у "СВЧ" поліпшений приклад і ергономіка, також є можливість встановлення глушників. За словами Лушнікова, нова гвинтівка має підвищену дальність і купчастість стрільби порівняно з "СВД".

"Вона дозволяє вести прицільну стрільбу на відстані до кілометра, а попередня версія, СВД — до 800 м. І параметри купчастості у неї, звісно, істотно кращі, ніж у СВД", — заявив він.

Загальна довжина гвинтівки з розкладеним прикладом і полум'ягасником — 1170 мм, довжина ствола — 620 мм. Маса без магазину становить 4,8 кг. Розсіювання на дистанції 100 м — у межах 30 мм.

СВЧ має надійну газовідвідну автоматику з коротким ходом газового поршня і трипозиційним поворотним газовим регулятором.

Також гвинтівка оснащена планкою Пікатіні для встановлення різного роду аксесуарів.

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