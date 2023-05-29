Лобаєв модернізує гвинтівку DXL-3 "Возмездие": чим озброєні ворожі снайпери (відео)

За твердженням розробника, рушниця розроблена як контрснайперська зброя з ефективною дальністю стрілянини до 1800 метрів. Гвинтівка 2016 року матиме нову ствольну коробку, шасі, ударно-спусковий механізм тощо.

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Засновник російської компанії Lobaev Arms Владислав Лобаєв заявив, що конструктори провели глибоку модернізацію гвинтівки DXL-3 "Возмездие", яку класифікують як контрснайперську великокаліберну гвинтівку. За його словами, модернізацію було проведено з урахуванням досвіду воєнних дій в Україні та торкнулося практично 90% зброї — незмінною залишилася лише цівка. Про це Лобаєв розповів 28 травня в інтерв'ю журналісту пропагандистського каналу "Зірка".

"Стара версія — це гвинтівка 2016 року, саме зараз вона під час СВО проходить модернізацію. Змінено нову ствольну коробку, потім, нове шасі, новий прапорець запобіжника, вже під наш ударно-спусковий механізм", — заявив Лобаєв.

Снайперські гвинтівки Лобаєва

Снайперські гвинтівки Лобаєва, або скорочено СВЛ, випускаються невеликим приватним підприємством ТОВ "Цар-Гармата" у місті Тарусі, Російської Федерації. Особливість таких гвинтівок полягає в тому, що вони, по суті, виробляються приватною особою на приватному підприємстві та суворо під конкретного замовника.

Гвинтівки Лобаєва випускаються під широкий діапазон калібрів, таких як .408 Cheyenne Tactical (10,3 77 мм), 338 Lapua Magnum (8,6 70 мм) та інші.

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У середньому гвинтівки СВЛ, як стверджує розробник, здатні забезпечувати ефективну дальність стрільби до 2 200 метрів, при цьому залежно від патронів купність стрільби залишається на рівні 0,2 — 0,3 кутових хвилин (МОА).

Що відомо про гвинтівку DXL-3

Третя модель контрснайперської великокаліберної гвинтівки Duke eXtrusion Lobaev або DXL-3 була вперше представлена у 2014 році. Ця гвинтівка використовує патрон .338 Lapua Magnum, що дає змогу вести ефективний вогонь на дистанції до 1800 метрів. У магазині – 5 набоїв.

Гвинтівка при вазі 7910 г має шасі та приклад з екструдованого алюмінію (eXtrusion). Загальна довжина DXL-3 становить 1331 мм, при цьому ствол має довжину 740 мм. Заявлена купчастість стрільби становить 0.42 MOA.

Для підвищення точності та зниження віддачі від потужного патрона на ствол встановлено складне багатокамерне дульне гальмо компенсатор (ДГК).

Що стосується обвісу, то конструкція DXL-3 передбачає регулювання багатьох компонентів, наприклад зусилля спуску (250-1500 г), виліт гребеня і потиличника прикладу і т.д. Крім того "Возмездие" має купу планок під будь-який обвіс від сошок до оптики, або опору до прикладу.

Раніше повідомлялося, що команда українських снайперів, яка отримала прізвисько "Привиди Бахмута", виявилася справжнім жахом для російських окупантів, які намагалися захопити місто на Донеччині. Бійці місяцями перебували у найгарячішій точці фронту і фактично 24 години на добу знищували супротивника у Бахмуті.