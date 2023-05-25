"Привиди Бахмута": снайпери президентської бригади розповіли про бої у місті (відео)

З самого початку боїв за місто на Донеччині снайпери групи місяцями перебували у найгарячішій точці фронту. Захисники фактично 24 години на добу працювали у Бахмуті.

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Команда українських снайперів, яка отримала прізвисько "Привиди Бахмута", виявилася справжнім жахом для російських окупантів, які намагалися захопити місто у Донецькій області. Відео розмови з бійцями опублікувала у Facebook пресслужба окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.

З самого початку боїв за населений пункт вони місяцями перебували у найгарячішій точці фронту. Захисники фактично 24 години на добу працювали у Бахмуті.

"Не просто так нас називають "привидами Бахмута". Кожен підвал, кожну квартиру ми знаємо, з яких можна працювати", – пояснив командир групи на псевдо "Привид".

Командир наголосив, що підбиралася команда ретельно. Усі бійці проходили відповідну підготовку. Психологічна стійкість виявилася не менше важливою за фізичну витривалість.

"Снайпери Кузя, Альфа та Француз, а також Кущ, кулеметник Тарас і, звісно ж, сам командир — Привид. Це лише частина команди, яку більшість знає як "Привиди Бахмута", – йдеться у дописі.

Снайпери розповіли, що російські окупанти дуже бояться пересуватися зруйнованим містом. "Привид" наголосив на тому, що так звана "друга армія світу" не може взяти понад десять місяців маленьке містечко, тому інформація про велич та військову потугу росіян була перебільшеною.

"Я не шкодує й жоден із хлопців не шкодує тому факту, що він захищає безпосередньо місто Бахмут", – заявив "Привид".

Нагадаємо, 24 травня в пресслужбі Державної прикордонної служби України повідомили, що на фронті росіян знищує "відьма". Снайперка ДПСУ ліквідовує російських окупантів зі снайперської гвинтівки, яку називає "лялечкою", а влучні постріли присвячує своєму напарнику на псевдо "Тихий", який загинув на війні у квітні 2023 року. Кожен вдалий постріл українська захисниця присвячує саме йому.