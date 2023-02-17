Під прицілом. Скільки коштує підготувати одного снайпера

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Спілкувався вчора з людьми, які допомагають нам. Розговорилися про те, що потрібно дуже багато фінансів і де їх брати — не завжди зрозуміло. Вони спитали, ось ти? на що зазвичай збираєш? Моя відповідь проста — здебільшого на гонку озброєнь. Росіян дофіга і вони пруть навалом, отже, ми повинні брати вмінням, розумом, професіоналізмом і хорошою зброєю. Чи видає армія хорошу стрілецьку зброю? Звичайно, так, але набагато менше, ніж треба пацанам.

Наведу приклад підготовки снайпера. Припустимо, у нас з'явився боєць, у якого правильно працюють голова та руки і він хоче стати снайпером. Ми починаємо навчати з простого 308-го калібра дальністю знищення до 600 м. Отже:

Середня гвинтівка — 120 тис. грн. Приціл звичайний — 60 тис. грн. Приціл теплий — 120 тис. грн. Рюкзак снайпера — 26 тис. грн. Заміна планки пікатіні на сталь — 10 тис. грн. Два запасні магазини — 12 тис. грн. Тренувальні настріли, приблизно 1 000 пострілів — 117 тис. грн. БК на вихід, 500 набоїв — 58 тис. грн. Різні зручні ніштяки — 30 тис. грн.

Разом — 543 тис. грн на одного.

Дуже багато і, напевно, для хлопців-окопників треба менше. Але снайпери реально ефективні й дуже допомагають окопникам. І група 5-6 підготовлених снайперів можуть за певних умов бути ефективнішими, ніж рота.

Був один випадок улітку на Херсонщині. Дзвонить мені приблизно о першій ночі побратим з іншого підрозділу й буквально кричить: "Друже, передай мені снайперську гвинтівку. Ми стоїмо в низині, мінометні розрахунки росіян на пагорбі й вони нас просто заливають, багато втрат". І каже, мовляв, я хочу підповзти ближче і спробувати зняти розрахунки, щоб вони пішли зрештою… У мене не було можливості тоді допомогти товаришу. А нещодавно він загинув під Бахмутом…

Буває різне, але я знаю одне: нам усім треба допомагати одне одному через не можу. Не знаю, у кого як, але якщо я маю надлишок чогось на сьогодні, а це, можливо, нам знадобиться за місяць-два, а комусь це потрібно на вчора, то я віддаю побратимам через волонтерів, бо це життя пацанів. Найдорожче, що в нас є…

І так, гонка озброєнь триває, скоро ми знову збиратимемо гроші — поки що на ротації.

[ + – ] Щоб підготувати одного снайпера, необхідно витратити щонайменше 543 тис. грн. І це без каски, бронежилета, форми та взуття Фото: Facebook Костя Прошинський

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