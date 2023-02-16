Міняю F-16 на міномети. Нам катастрофічно не вистачає не літаків, а звичайних мін

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Сміх крізь сльози... Є одне порівняно невелике озброєння, якого катастрофічно не вистачає на фронті пацанам, — піхоті. Це міномети різних калібрів.

Я не знаю, чому ми просимо танчики, літаки, вертольоти, гаубиці тощо, але не просимо простих, ще совдепівських мінометів, які реально можуть дуже допомогти пацанам і нам усім.

Вони дешеві, міни для них дешеві. І водночас вони є досить ефективними на невеликі відстані. Є РВП (роти вогневої підтримки), але вони не оснащені достатньо мінометами та БК. Тобто існує реальна проблема. При тому, що в росіян цього всього дуже багато.

Так ось, сьогодні я вперше реально почув, як мінометники просять волонтерів допомогти в отриманні 82-х мін!!! Не говоритиму, хто й у кого просив, але це вже сюр якийсь…

Я, звичайно, радий, що волонтери вже можуть дістати 82-і міни, але я б проміняв один F-16 на кілька тисяч мінометів і пару мільйонів мін.

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