Армія — це найдрімучіший совок у світі. Тому військкоми ловлять людей скрізь, де можна і не можна

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Багато людей ставлять мені запитання щодо методів мобілізації. Ну що ж, відповім, що я думаю з цього приводу. Отже, перше, що ми маємо чітко розуміти: бюрократизм армії — це дрімучий совок у світі. Я коли зіткнувся з усіма паперовими процедурами, то трохи офігів. Так, саме паперовими процедурами, оскільки що таке "цифрова інфа", в армії не знають, як і багато іншого з сучасного світу діджиталу.

Далі всі військкоматні постанови та процедури йдуть від совка, і їх не поміняли за десятиліття незалежності. Насправді жоден військкомат не має точної інформації, які фахівці з яким досвідом у них на обліку. Для цього треба зайти в засіки та знайти облікову картку на картонці!

Що ми бачимо зараз. Вилов людей скрізь, де можна і не можна. Ок. Ну, прийшли ці люди до військкомату, їх оформили, вони пройшли всі кола пекла, щоби їх зафіксували. Іноді на це місяці йдуть. Потім раптом їх призивають вже у частину. І тут починається найцікавіше.

Вони на кілька днів у кращому разі їдуть у якийсь а-ля навчальний центр, де їх навчать розбирати/збирати автомат, чергувати на тумбочці та чистити картоплю. Потім — на фронт. І ось, приїжджають такі ось бійці на передок. Добре, якщо хлопці тямущі, якщо хочуть — їх навчать. Але для цього потрібні певні риси у кожної людини. А якщо раптом прийшла до підрозділу група хлопців, які не мають таких внутрішніх рис? Що з ними робити? Адже це потенційні втрати підрозділу.

Армії потрібні нові бійці? Не зовсім так. Армія — це абстрактно. Певним підрозділам потрібні бійці — так буде правильніше. Але кожен нормальний певний підрозділ має свою специфіку і свої вимоги, а не просто штатку заповнити, як часто у нас буває. І якщо замовник — певний підрозділ — то навіщо йому давати непідготовлених людей, які за своїми рисами, найімовірніше, не підійдуть і буде гірше?

Я багато разів казав, що всі успіхи на фронті відбуваються зараз не завдяки чомусь, а всупереч багато чому. І, на жаль, так, останнім часом якість бійців, які приходять у різні підрозділи, переважно в піхоту, залишає бажати кращого…

Але разом з тим змінювати систему і реально готувати хлопців для певного підрозділу та переводити все до діджиталу ніхто не буде. Як мінімум найближчим часом, тому що це нікому не потрібно, тому що допомагає приховувати всі проби бюрократичної армії, ну і звичайно, корупційну складову. Совок продовжує керувати.

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