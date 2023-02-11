Армия — это самый дремучий совок в мире. Поэтому военкомы ловят людей везде, где можно и нельзя

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Много людей задают мне вопросы по поводу методов мобилизации. Ну, что же, отвечу, что я думаю по этому поводу. Итак, первое, что мы должны четко понимать: бюрократизм армии — это самый дремучий совок в мире. Я когда столкнулся со всеми бумажными процедурами, то трошки прихерел. Да, именно бумажными процедурами, так как что такое цифровая инфа, в армии не знают, как и многого другого из современного мира диджитала.

Далее, все военкоматные постановления и процедуры идут от совка и не были поменяны за десятилетия независимости. На самом деле ни один военкомат не владеет точной информацией, какие специалисты с каким опытом у них на учете. Для этого надо зайти в закрома и найти учетную карточку на картонке!

Что мы видим сейчас. Отлов людей везде, где можно и нельзя. Ок. Ну, пришли эти люди в военкомат, их оформили, они прошли все круги ада, чтобы их зафиксировали. Иногда на это месяцы уходят. Потом вдруг их призывают уже конкретно в часть. И тут начинается самое интересное.

Они на несколько дней в лучшем случае едут в какую-то а-ля учебку, где их научат разбирать/собирать автомат, дежурить на тумбочке и чистить картоху. Потом — на фронт. И вот, приезжают такие вот бойцы на передок. Хорошо, если ребята толковые, если хотят — их научат. Но для этого нужны определенные качества у каждого человека. А если вдруг пришла в подразделение группа парней, у которых нет таких внутренних качеств? Что с ними делать? Ведь это потенциальные потери подразделения.

Армии нужны новые бойцы? Не совсем так. Армия — это абстрактно. Определенным подразделениям нужны бойцы — так будет правильнее. Но у каждого нормального определенного подразделения есть своя специфика и свои требования, а не просто штатку заполнить, как часто у нас бывает. И если заказчик — определенное подразделение — то зачем ему давать неподготовленных людей, которые по своим качествам, скорее всего, не подойдут и будет только хуже?

Я много раз говорил, что все успехи на фронте происходят в данный момент не благодаря чему-то, а вопреки многому. И, к сожалению, да, в последнее время качество бойцов, которые приходят в разные подразделения, в основном в пехоту, оставляет желать лучшего…

Но при этом менять систему и реально готовить парней для определенного подразделения и переводить все в диджитал никто не будет. Как минимум в ближайшее время, потому что это никому не нужно, потому что помогает скрывать все про*бы бюрократической армии, ну и конечно, коррупционную составляющую. Совок продолжает рулить…

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