Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Мнения Российско-украинская война

Армия — это самый дремучий совок в мире. Поэтому военкомы ловят людей везде, где можно и нельзя

"Ну, пришли эти люди в военкомат, их оформили. Потом призывают конкретно в часть. И тут начинается самое интересное. Они на несколько дней в лучшем случае едут в какую-то а-ля учебку, где их научат разбирать/собирать автомат, дежурить на тумбочке и чистить картоху. Потом — на фронт. И что с ними делать?" Мнение.

Костя Прошинский
Костя Прошинский
Военнослужащий ВСУ, позывной "Дед"
eye 214
повестка, мобилизация, военкоматы, военкомы, армия
Фото: Facebook Костя Прошинский | Ни один военкомат не владеет точной информацией, кто у него на учете. Для этого надо найти учетную карточку на картонке!
Related video

Много людей задают мне вопросы по поводу методов мобилизации. Ну, что же, отвечу, что я думаю по этому поводу. Итак, первое, что мы должны четко понимать: бюрократизм армии — это самый дремучий совок в мире. Я когда столкнулся со всеми бумажными процедурами, то трошки прихерел. Да, именно бумажными процедурами, так как что такое цифровая инфа, в армии не знают, как и многого другого из современного мира диджитала.

Далее, все военкоматные постановления и процедуры идут от совка и не были поменяны за десятилетия независимости. На самом деле ни один военкомат не владеет точной информацией, какие специалисты с каким опытом у них на учете. Для этого надо зайти в закрома и найти учетную карточку на картонке!

Что мы видим сейчас. Отлов людей везде, где можно и нельзя. Ок. Ну, пришли эти люди в военкомат, их оформили, они прошли все круги ада, чтобы их зафиксировали. Иногда на это месяцы уходят. Потом вдруг их призывают уже конкретно в часть. И тут начинается самое интересное.

Они на несколько дней в лучшем случае едут в какую-то а-ля учебку, где их научат разбирать/собирать автомат, дежурить на тумбочке и чистить картоху. Потом — на фронт. И вот, приезжают такие вот бойцы на передок. Хорошо, если ребята толковые, если хотят — их научат. Но для этого нужны определенные качества у каждого человека. А если вдруг пришла в подразделение группа парней, у которых нет таких внутренних качеств? Что с ними делать? Ведь это потенциальные потери подразделения.

Армии нужны новые бойцы? Не совсем так. Армия — это абстрактно. Определенным подразделениям нужны бойцы — так будет правильнее. Но у каждого нормального определенного подразделения есть своя специфика и свои требования, а не просто штатку заполнить, как часто у нас бывает. И если заказчик — определенное подразделение — то зачем ему давать неподготовленных людей, которые по своим качествам, скорее всего, не подойдут и будет только хуже?

Я много раз говорил, что все успехи на фронте происходят в данный момент не благодаря чему-то, а вопреки многому. И, к сожалению, да, в последнее время качество бойцов, которые приходят в разные подразделения, в основном в пехоту, оставляет желать лучшего…

Но при этом менять систему и реально готовить парней для определенного подразделения и переводить все в диджитал никто не будет. Как минимум в ближайшее время, потому что это никому не нужно, потому что помогает скрывать все про*бы бюрократической армии, ну и конечно, коррупционную составляющую. Совок продолжает рулить…

Источник

Важно
Штабные крысы. Почему тем, кто воюет на нуле, не платят боевые 100 тысяч
Штабные крысы. Почему тем, кто воюет на нуле, не платят боевые 100 тысяч