Меняю F-16 на минометы. Нам катастрофически не хватает не самолетов, а самых обычных мин

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Смех сквозь слезы… Есть одно сравнительно небольшое вооружение, которого катастрофически не хватает на фронте пацанам — пехоте. Это минометы разных калибров.

Я не знаю, почему мы просим танчики, самолеты, вертолеты, гаубицы и т. д., но не просим простых, еще совдеповских минометов, которые реально могут очень сильно помочь пацанам и нам всем.

Они дешевые, мины для них — дешевые. И при этом они достаточно эффективны на небольшие расстояния. Есть РВП (роти вогневої підтримки), но они не оснащены достаточно минометами и БК. То есть существует реальная проблема. При том что у россиян этого всего очень много.

Так вот, сегодня я впервые реально услышал, как минометчики просят волонтеров помочь в получении 82-х мин!!! Не буду говорить, кто и у кого просил, но это уже сюр какой-то…

Я, конечно, рад, что волонтеры уже могут достать 82-е мины, но я бы променял один F-16 на несколько тысяч минометов и пару миллионов мин.

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