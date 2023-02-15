Бахмут. Сдадут ли город, риски для ВСУ и какова стратегия Залужного

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Многие пишут о Бахмуте и о том, зачем мы его держим. Еще пошли вбросы, что его сливают. Попробую ответить. Бахмут — это очень тяжелый фронт. Донецкая агломерация — это очень тяжелый театр боевых действий, когда у врага больше мяса, чем у тебя.

Но отдать Бахмут — это выводить наши войска под штурмовыми действиями врага. Сколько там будет погибших и пленных, пока мы отступим, фортифицируем новую линию, выровняем оборону, вы считали? А если не сможем и у нас там посыплется фронт? Да, ситуация в Бахмуте тяжелая, но есть и более фатальные варианты. Там, где у противника много сил и постоянные штурмы, там будет ад. Это война. Но другие варианты, возможно, будут еще более опасны для Украины.

У нас есть Залужный, работающий от обороны и нападения. Как бы там ни было, но россиянам в Бахмуте очень тяжело. Они там тоже кончаются. Я общаюсь с ребятами, которые занимаются аэроразведкой на Бахмуте, корректируют Эскалибуры и MGLRS, и знаю, что каждый день ВСУ уничтожают много техники. Настолько много, что ее нет столько на других участках фронта. Торы, Зоопарки, арта, танки — каждый день уничтожается техники на десятки и сотни миллионов долларов. И когда-то она должна закончиться. Это нужно все уничтожить, потому что если не там, то придется уничтожать его на других участках фронта. И пока работы там много.

Никто Бахмут не сливает, все работают, как могут. И от обороны. Когда-то командование решит, что достаточно, и будет прорывать фронт рядом, чтобы обрушить эту линию — это произойдет, когда мы будем готовы к этому.

Бахмут — не единственное место, где трудно. Я видел штурмы под Донецком, и чтобы там не говорил Стрелков, там было все организовано и очень хорошо спланировано. Но 59, 36, 35, 110 и 79 с придаными подразделениями удержали линию, не дав реализовать цель "Отбросить ВСУ от Донецка!", которую с начала года объявили российские военкоры. Трудно на Луганском направлении. Трудно на Угледаре. Много где тяжело. Некоторые сильные бои вообще проходят рядом с вами, а вы об этом не знаете, потому что СМИ не уделяют этому достаточно внимания.

Но никто ничего не сливает. Самая темная ночь — перед восходом солнца, помним об этом. И нужно выстоять. Впереди еще тяжелые бои, и если вы считаете, что тяжело в обороне, то скажу, что штурмовать гораздо труднее. А нам это еще предстоит.

Верьте Залужному. Он еще не подводил. И знаю, что не подведет.

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