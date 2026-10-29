Вы, наверное, слышали о новом скандале, когда сын Трампа после свадьбы, которую оплатил российский олигарх Умар Кремлёв, отправился в охотничий тур по Монголии, чтобы охотиться на редких животных, и что "неожиданно" — снова за счёт Умара Кремлёва, вместе с ним и другими российскими олигархами, которые находятся под санкциями США.

Так вот, мне вспомнились 2015–2016 годы, когда во время АТО наша контрразведка боролась с контрабандой на оккупированных территориях.

И тут вы такие: "А какое вообще отношение контрразведка имеет к контрабанде? К чему это?"

Сын Трампа после свадьбы, которую оплатил российский олигарх Умар Кремлев, отправился в охотничий тур по Монголии — за его счет Фото: Financial Times

Но в этом была своя логика. Ведь источником контрабандных цепочек выступала именно пророссийская сторона. И это формировало систему для спецслужб РФ.

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Сначала командир подразделения на своей зоне ответственности начинает закрывать глаза на то, что оттуда вывозят еду и сигареты в ОРДЛО. Затем появляется ещё пара схем, на которых можно заработать. Довольно невинных на первый взгляд, и деньги от этого даже часто шли на развитие подразделения, в котором в те времена мало что было.

Затем — несколько встреч и договоренностей о дальнейшем сотрудничестве.

А потом ловушка захлопывается.

И на сцену выходят кураторы спецслужб РФ и прямо говорят: "У нас на тебя вот такой компромат, и ты же понимаешь, как мы можем его использовать? Но мы не будем, живи себе дальше, зарабатывай деньги, мы тебе даже подкинем ещё нормальных тем, ты прямо нормально сможешь денег набрать. И это не разовая акция, мы будем подкидывать тебе такие вещи постоянно, и помогать даже в каких-то вопросах на твоей линии, и у тебя будет меньше обстрелов на участке, и твоих людей будет гибнуть меньше, но нужно будет и нам в ответ на эту доброту помогать. И вот помоги нам в..." — и тут прилетало первое задание. Мелкое. Но со временем они становились всё более фатальными для Украины. Но этот командир уже был марионеткой в руках спецслужб РФ и ни в чём не мог отказать.

Поэтому контрразведка и СБУ активно работали по таким кейсам. Ведь они понимали, что незаконный бизнес — это всего лишь первый шаг к порабощению и последующим манипуляциям со стороны российских спецслужб.

А если посмотреть на то, что творится в Америке, — то создается впечатление, что эта схема чертовски хорошо работает и развивается в каких-то невероятно грязных и коррупционных международных масштабах благодаря таким людям, как Кушнер и Виткоф. Ты не можешь организовать монопольную и коррумпированную схему с европейцами? Ничего, всегда найдется Россия, которая предложит любые аморальные и незаконные сделки для обогащения — через себя или своих сателлитов, ну, например, Чечню, Беларусь и т. д. Правда, в ответ они будут требовать кое-что, и это "кое-что" абсолютно устраивает окружение Трампа.

Я помню методическое пособие тех времён, в котором подробно описано, как именно работают спецслужбы РФ. Переведите его на английский и отправьте в Америку. Это станет первой значимой гуманитарной помощью, в которой Америка сегодня очень нуждается.

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