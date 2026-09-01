Время реактивных "шахедов": как Россия смогла обеспечить развитие своих БПЛА и что с ними делать

За эти дни я увидел в интернете несколько мнений о положении дел с реактивными "шахедами": некоторые из них были сильно упрощенными, некоторые — манипулятивными, а некоторые — довольно профессионально изложенными. Попробую сформулировать свое мнение по поводу всего этого.

Ну, во-первых, мне туда прислали пост одного критика дронов-перехватчиков. Пишет, что "вот видите, реактивные "шахеды" полетели, а перехватчики ничего не могут им сделать, я же говорил, что все эти дроны-перехватчики — х…ня".

Ну, не умеет пан майор в банальную логику, что поделаешь. Есть такие люди, которые ищут негатив и радуются ему, потому что это повод заявить: "Я же говорил!!!". Но тут-то и дело в том, что реактивные "шахеды" — это как раз модернизация существующей системы, ведь дроны-перехватчики "уничтожили" старые, более дешевые и массовые "шахеды". Буквально за один год дроны-перехватчики сделали поражение обычным "шахедом" экономически неэффективным, потому что их слишком много сбивается дешевыми перехватчиками. Можете вспомнить Киев год назад, как его обстреливали обычными "шахедами", а над его защитой сражались всего четыре экипажа перехватчиков (и несколько десятков экипажей ЗРК), какой тогда поднялся шум, и сравнить с тем, что было сделано за год. Но кто-то так и не заметил, ну, такие вот эксперты.

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Также видел критику по поводу того, что не подготовились к реактивным "шахедам". Это упрощенное восприятие, ведь реактивные "шахеды" существуют уже полтора года, и всё это время их относительно успешно сбивали; в интернете полно видео сбивания реактивных "шахедов" зенитными дронами и другими средствами, и даже в сегодняшней ситуации зенитные дроны, согласно статистике, сбивают 15% реактивных "шахедов", а разработки усовершенствованных зенитных дронов велись и до этого. То есть дело не в том, что зенитные дроны не сбивают реактивные "шахеды", а в том, что они делают это недостаточно, потому что нужно выйти на показатель около 40%, чтобы сломать новую "бухгалтерию войны", когда противодействие ударному средству в комплексе будет значительно дешевле, чем стоимость самого ударного средства. Но почему же так получилось: если обычные "шахеды" существующая система научилась переваривать, то что же произошло с реактивными?

Попробуем разобраться.

Тактика. Новые реактивные "шахеды" летят на высоте 3500+ метров, что ограничивает перечень средств, способных противостоять им. Зенитные комплексы на автопушках (такие, как "Гепард" и аналоги) и группы МВГ с пулеметами не дотягиваются до них. ПЗРК в составе МВГ также не дотягиваются до реактивных "шахедов" на большой высоте. Это означает, что существует три эффективных средства противодействия: авиация (без вертолетов, только реактивная), ЗРК и зенитные дроны. Исключение из системы вертолетов, МВГ и пушечных зениток сильно влияет на эффективность всей системы, которая эволюционно настраивалась все же на взаимодействие в комплексе. Теперь эту систему нужно оптимизировать, изменить, усилить там, где она эффективна. Над этим работают. Новое средство. "Герань-4". До этого мы имели дело в основном с "Герань-3" на реактивном двигателе. Но это была именно "Герань", в которую впихнули реактивный двигатель, которая не могла лететь очень быстро и маневрировать на высоких скоростях, поскольку ее фюзеляж этого не выдерживал, разгоняться она могла лишь на небольших участках, и дроны-перехватчики довольно эффективно их сбивали. "Герань-4" — это уже другое средство, которое имеет мало общего с "Герань-3", и китайцы помогли России с соответствующим двигателем и массовой партией. Эта модель намного дороже обычного "шахеда", она уже ближе к нашим "Пекло" или "Рута". Кстати, у россиян — большие проблемы с перехватом наших реактивных дронов, то есть проблема зеркальная, хотя, на мой взгляд, у наших по ТТХ все же намного лучше. Появление новой "Герань-4" в большом количестве стало резким эволюционным шагом, и система, которая сдерживала атаки дронов в основном с помощью более медленных "Герань-3", застряла. Радары. Почему-то все кричат о необходимости дронов-перехватчиков, но забывают, что основным элементом в системе является не дрон, а радар. Радары у нас до сих пор в дефиците, западные производители заняты выполнением контрактов, украинские тоже завалены заказами, а несколько компаний сейчас разрабатывают свои тактические радары, но на это нужно время. Чтобы эффективно противодействовать реактивному "шахеду", его нужно выявлять раньше и не терять из виду на больших участках, а для этого требуется больше радаров и перекрытие более обширных территорий. До этого мы в основном "перераспределяли" радары по участкам, чтобы добиться лучшей эффективности. Как лучше размещать имеющееся количество радаров, чтобы лучше противодействовать реактивным "шахедам" — большой вопрос и большой объем координационной работы. Эволюция в системах управления. Реактивный "шахед" — это лишь одно из средств в дроново-ракетном нашествии. Там участвуют и другие средства, и дроны-ловушки, и дроны-разведчики, и ударные управляемые "шахеды". Эволюция мэш-сетей позволила сделать эту систему более эффективной и лучше применять реактивные "шахеды". И здесь действительно возникает вопрос — а достаточно ли мы сделали в РЭБ для противодействия мэш-сетям? Но это скорее вопрос к Флэшу. Система. Система сейчас переживает перенастройку, потому что она эволюционно училась противодействовать более медленным целям. И эффективно этому научилась буквально несколько месяцев назад. От обнаружения до передачи информации на посты, на средства противодействия, на время реагирования в различных ситуациях, на возможности применения реактивной авиации, перекрытия участков средствами, которые сейчас резко стали неэффективными, а это означает, что эти пробелы нужно срочно восполнить эффективными средствами, и многие другие сложности. Изменения будут в значительной степени зависеть от наличия необходимых средств и профессиональных способностей руководства, отвечающего за отдельные участки обороны, а также от того, насколько на эти участки можно распространить сферы деятельности реактивной авиации.

Какие выводы из этого можно сделать?

Мы видим следующий этап эволюции российских вооружений и очередной вызов для нашей ПВО — сбивать цели, летящие массово на высоте 3500–4000 м+ и со скоростью 350–500 км/ч, понимая, что эти скорости и высоты будут расти и дальше. Также есть понимание, что нужно ориентироваться на "Герань-5" как на базовое ударное средство противника и именно ему противодействовать в будущем, а это уже очень сложное для перехвата средство, которое не ограничивается приграничными областями — оно может лететь гораздо дальше. То есть система должна противодействовать уже не "Герань-4", а "Герань-5". И при этом сбивать всю остальную др..нь, которая тоже участвует в дроновых атаках, ведь участие классических пропеллерных дронов никто не отменял. Что довольно непросто.

Украине необходимо наращивать возможности противодействия таким угрозам. Впервые в мире. Впрочем, ничего нового.

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