Маршрут известен, но "Шахеды" долетают: почему Украина не успевает сбивать реактивные дроны РФ

Киев уже несколько дней живет в режиме почти непрерывных воздушных тревог из-за реактивных "Шахедов". Их маршрут фактически известен заранее — дроны снова и снова идут вдоль границы с Беларусью, однако часть из них все равно долетает до столицы. Почему так происходит и что может реально остановить эту угрозу — разбирался Фокус.

Россия, вот уже какой день подряд, атакует Киев реактивными "Шахедами", которые летят по одному и тому же маршруту — вдоль границы с Беларусью, — сообщил советник президента Сергей "Флеш" Бескрестнов. Отметив, что это не самый короткий маршрут, во-первых, а во-вторых, он не меняется, при этом максимально близко дроны держатся к границе с Беларусью. По версии "Флеша", дроны могут использовать для навигации сеть белорусских мобильных операторов. И в то же время LTE-модемы "Шахедов" во время полета работают с базовыми станциями белорусской связи.

"Маршрут "Шахедов" — это ведь не джунгли Амазонки. Там есть дороги, и, конечно, наша ПВО все это давно предусмотрела. Такой полет вполне ожидаем. Поэтому версия о том, что они летят туда, потому что там нет военных в воздухе, довольно сомнительна", — подчеркивает Бескрестнов.

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А причина в том, что они все же долетают до Киева и его окраин, по словам советника, в том, что "предвидеть и иметь ресурсы — это разные вещи". То есть зная маршруты, есть проблемы в подавлении реактивных летательных аппаратов.

По мнению военных, именно наши реактивные истребители сейчас охотятся за реактивными "Шахедами". Но асов, которые по этим реактивным целям умеют гарантированно работать, мало. А заглушить их — большая проблема: у "Гераней-5" спутниковая навигация и связь через LTE-модемы (не только МЭШ-модемы), поэтому заглушить им связь — это проблема. Ну и вдоль границы с Беларусью сотовая связь белорусская отлично работает.

Атака реактивных "Шахедов": вопрос с перехватчиками решается, но медленно

Хотя, как ранее сообщил заместитель гендиректора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский, реактивные "Шахеды" — это несложная цель для перехвата. Поскольку на вооружении ВСУ есть ПЗРК с тепловым наведением, к тому же это реактивный дрон, который оставляет тепловой след и т.д.

"Если же говорить о средствах противодействия, то, конечно, в этом случае мобильные огневые группы против таких целей не эффективны, если они работают пулеметами Browning M2. То же можно сказать и о других средствах. Однако любая противовоздушная оборона формируется за счет различных средств перехвата, использующих распределенный перехват. То есть анализ цели, характеристики, построение траектории, и потом мы понимаем, куда нам нужно стрелять и чем стрелять", — объяснил Храпчинский.

А на днях, во время общения с журналистами, министр обороны Украины Евгений Хмара сказал, что Украина испытывает перехватчики для реактивных БПЛА. По словам Хмары, украинские специалисты продолжают работать над средствами противодействия новому типу российских ударных беспилотников. Следующим этапом должно стать совершенствование уже имеющихся решений и их масштабирование.

"Уже есть четыре потенциальных перехватчика, которые могут сбивать реактивные "Шахеды". По ним уже проведены полевые испытания. Задача — максимально быстро довести эти решения до необходимого уровня и масштабировать производство до тысяч единиц", — сказал он.

Нужно собирать дроны-перехватчики и бить по пусковым установкам в РФ

На белорусской территории установлены ретрансляторы, и дроны идут под прямым управлением — это первая проблема. А вторая в том, что мы отстаем в создании антидронов, считает военный эксперт Олег Жданов. По его словам, это провал бывшего министра обороны. Потому что за год, который он пробыл на этой должности, поступала информация о том, что Китай строит завод для производства реактивных двигателей. И все прекрасно понимали, куда эти двигатели пойдут. И информация о том, что у россиян вот-вот появятся реактивные дроны, звучала постоянно. А когда дроны реально появились, оказалось, что мы не готовы. И на сегодняшний день бороться с реактивными дронами Украина может двумя средствами.

"Первое — это авиация. Потому что на высоте от пяти до семи тысяч метров они могут развивать скорость до восьмисот и более километров в час. Соответственно, это увеличивает дальность полета почти в два раза, и они на такой высоте экономят топливо. По сути, это тот же истребитель, только в миниатюре. А самый мощный пулемет "Гепард" максимально достает до четырех километров. А стрелковые крупнокалиберные пулеметы — до трех километров. Поэтому мобильные огневые группы тут ничем не помогут. То есть только авиация в состоянии гоняться за дронами. А второе — это зенитно-ракетные комплексы. Вот ЗРК будет бороться. Ракета догонит, потому что у ракеты скорость больше скорости звука. Но у нас проблемы с ракетами к IRIS-T, к NASAMS, к тем же Patriot в версии PAT-2", — рассказывает Фокусу эксперту.

И, как отмечает эксперт, нам теперь нужно в пожарном порядке срочно запускать серийное производство тех образцов перехватчиков, которые прошли испытания. И вроде как сейчас этот вопрос хотят решить очень быстро. Насколько получится быстро — сказать трудно. Возможно, первые партии начнут собирать на коленках, ведь потребность в них большая.

"Не факт, что будет по одному дрону-перехватчику на каждый их дрон. То есть сто процентов никто не даст этого коэффициента. Но нужно хотя бы с малого начинать. Да и у противника дела уже не так хорошо обстоят. Первые двое суток они держали очень высокий темп. А с третьих суток начали выдыхаться. Я так понимаю, что у них количество реактивных дронов тоже не такое большое. Они стали запускать по два, по пять, а не десять-четырнадцать, как это было в первые двое суток. Плюс стали добавлять поршневые дроны. То есть "Шахед/Герань-2" и "Shahed-136". И по обломкам мы понимаем, что дроны были собраны в августе. То есть россияне работают с колес. Хотя это может продолжаться бесконечно долго, пока мы не нанесем удар по площадкам пусков", — подчеркивает Жданов.

Поэтому, как считает эксперт, нужно перенаправить наши дроны, которые каждую ночь по триста-четыреста штук улетают в Россию по складам, на пусковые позиции российских дронов. А также нанести групповой удар двумя-тремя ракетами в кассетном варианте по районам пусков дронов — это вынесет их с одного раза. А сейчас уже в сети появляются спутниковые снимки, что в Курской и Брянской областях россияне построили целый авиационный комплекс и уже год с этого места пускают по нам дроны, в том числе и реактивные.

"Но почему-то туда ни одного удара мы не нанесли до сих пор — ни дронами, ни ракетами Storm Shadow. А они бы достали, так как там пятьдесят километров от нашей границы. Если отбиваться не получается, то надо наносить удары по стартовым позициям. Искать склады, которые находятся в районе стартовых позиций, и туда тоже наносить удары. А пока мы подстраиваемся под жизнь, которую нам диктуют россияне. Наш новый премьер предложил поменять график работы предприятий — подстроиться под воздушные тревоги. А у нас каждый день выносят склады", — подчеркивает эксперт.

Как писал Фокус, Россия продолжает наращивать производство ракет и ударных беспилотников и не намерена снижать интенсивность воздушных атак на Украину. Как сообщил заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий, по основным типам ракетного вооружения российский ВПК в настоящее время выполняет месячные планы на 110–120%. При этом план производства ударных БПЛА на август составляет около 11 тысяч единиц.

Участившиеся удары по Украине и, в частности, по Киеву — часть общей политической игры Путина, утверждает политический эксперт Вадим Денисенко.