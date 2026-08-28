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Шквал тревог в Киеве: почему РФ стала чаще бить по украинским городам и при чем здесь Трамп с директором ЦРУ

Участившиеся удары по Украине и, в частности, по Киеву — часть общей политической игры Путина, утверждает политический эксперт Вадим Денисенко. Повышая градус агрессии, он пытается расторговать прекращение обстрелов на максимальные уступки для себя.

Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Журналист, руководитель аналитического центра "Деловая столица"
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Результаты обстрела 28 августа 2026 года в Киевской области
Террор в Украине — игра Кремля | Фото: ГСЧС

Лукашенко вызвали к Путину. Почему это связано с ростом напряженности в Киеве.

После визита главы ЦРУ в Москву срочно вылетает Лукашенко. И всё это происходит на фоне сообщений о строительстве военной базы и подъездных путей непосредственно у границы с Украиной (спойлер — это строительство продолжается уже не первый год).

  1. Визит Лукашенко в Москву — это действительно о войне. Но не о реальной, а прежде всего об информационной. Лукашенко не согласится предоставить свою территорию для нападения на Украину и страны Балтии, пока его в этом поддерживает Китай. А Китай его поддерживает. Но на фоне информации о подготовке агрессии против одной из прибалтийских стран (ради чего в Москву и приезжал Редклиф) визит Лукашенко приобретает новые оттенки.
  2. После этого визита появится масса новой конспирологии, которую будут выдвигать россияне и которую с радостью будут тиражировать западные и украинские СМИ. И, таким образом, уровень тревоги резко возрастет. И всё это будет происходить на фоне залетов российских самолетов на территорию стран НАТО и ударов по кораблям в территориальных водах Румынии.
  3. Путину нужна истерия в Европе, но для него гораздо важнее, чтобы Трамп, который уже пошел на контакт (визит Редклифа и есть этот контакт), вернулся к духу Анкориджа-2.
  4. Эта информационно-кинетическая операция имеет свои временные рамки — выборы в США. Напасть до американских выборов — значит потопить Трампа, ведь тогда он проиграет и Конгресс, и Сенат. Поэтому, с одной стороны, у Трампа есть время, чтобы переименовывать озера и океаны, но параллельно он будет вынужден обращать внимание на развертывание этой гибридной операции. Ведь она обязательно повлияет на ход выборов.
  5. Резкое усиление обстрелов Украины и, в частности, Киева — часть этой операции. Путину крайне важно резко ухудшить морально-психологическое состояние населения и попытаться сломить волю к сопротивлению. Параллельно с этим он попытается выторговать прекращение обстрелов в обмен на максимальные уступки.

Жизнь, как всегда, внесет свои коррективы, но, похоже, это план "А" РФ на ближайшие пару месяцев.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные материалы в рубрике "Мнения" несет автор.

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