Шквал тревог в Киеве: почему РФ стала чаще бить по украинским городам и при чем здесь Трамп с директором ЦРУ

Лукашенко вызвали к Путину. Почему это связано с ростом напряженности в Киеве.

После визита главы ЦРУ в Москву срочно вылетает Лукашенко. И всё это происходит на фоне сообщений о строительстве военной базы и подъездных путей непосредственно у границы с Украиной (спойлер — это строительство продолжается уже не первый год).

Визит Лукашенко в Москву — это действительно о войне. Но не о реальной, а прежде всего об информационной. Лукашенко не согласится предоставить свою территорию для нападения на Украину и страны Балтии, пока его в этом поддерживает Китай. А Китай его поддерживает. Но на фоне информации о подготовке агрессии против одной из прибалтийских стран (ради чего в Москву и приезжал Редклиф) визит Лукашенко приобретает новые оттенки. После этого визита появится масса новой конспирологии, которую будут выдвигать россияне и которую с радостью будут тиражировать западные и украинские СМИ. И, таким образом, уровень тревоги резко возрастет. И всё это будет происходить на фоне залетов российских самолетов на территорию стран НАТО и ударов по кораблям в территориальных водах Румынии. Путину нужна истерия в Европе, но для него гораздо важнее, чтобы Трамп, который уже пошел на контакт (визит Редклифа и есть этот контакт), вернулся к духу Анкориджа-2. Эта информационно-кинетическая операция имеет свои временные рамки — выборы в США. Напасть до американских выборов — значит потопить Трампа, ведь тогда он проиграет и Конгресс, и Сенат. Поэтому, с одной стороны, у Трампа есть время, чтобы переименовывать озера и океаны, но параллельно он будет вынужден обращать внимание на развертывание этой гибридной операции. Ведь она обязательно повлияет на ход выборов. Резкое усиление обстрелов Украины и, в частности, Киева — часть этой операции. Путину крайне важно резко ухудшить морально-психологическое состояние населения и попытаться сломить волю к сопротивлению. Параллельно с этим он попытается выторговать прекращение обстрелов в обмен на максимальные уступки.

Жизнь, как всегда, внесет свои коррективы, но, похоже, это план "А" РФ на ближайшие пару месяцев.

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