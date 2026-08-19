Идеальный экономический шторм: что реально грозит Украине в 2027 году

Плюс 35 % собранных налогов. Что не так с программой правительства

Программа правительства Корецкого, освещенная в СМИ, представляет собой солидный набор лозунгов, разработанных пиарщиками. Но речь здесь вовсе не идёт о честном диалоге с народом и бизнесом.

Начну с того, что меня больше всего удивило: к концу года налоговые поступления вырастут на 15 %, а в следующем году — еще на 20 %. На фоне ударов по производству и логистике, коллапса металлургии, катастрофической ситуации с экспортом из-за блокады Черного моря, нарастающего кризиса неплатежей в ритейле — это возможно только благодаря инфляции и выжиманию последнего из бизнеса. Вообще, программа правительства и деятельность правительства — это прежде всего политическая рамка. И здесь мы наблюдаем колоссальный диссонанс между реальностью и декларациями. Мы вступаем в, возможно, самый серьезный экономический кризис с начала 90-х годов на фоне очень существенной деградации экономических возможностей субъектов этой самой экономики (от человеческих ресурсов до технологий). У правительства была возможность пойти по очень сложному пути диалога с обществом. Но было принято решение продолжить традицию минимизации диалога. Теперь о налогах. Я здесь могу только повторить: есть два подхода: либо усилить давление и получить налоги сейчас, либо дать возможность бизнесу выжить сейчас, закрыв глаза на определенные проблемы. Вообще, на мой взгляд, фундаментальной ошибкой является тезис о том, что бизнес всегда хочет заработать как можно больше. Бизнес всегда хочет продержаться как можно дольше. Заработок, конечно, очень важен, но он вторичен по отношению к выживанию. Если ситуация не изменится, а у нее вряд ли есть много шансов измениться в ближайшее время, уже в начале следующего года мы можем пережить довольно значительный всплеск закрытий целого ряда предприятий, а аграрный сектор и переработка продуктов питания на фоне кризиса неплатежей и прекращения экспорта просто не будут иметь оборотных средств. Это, в свою очередь, ставит под угрозу посевную-2027. О металлургии и проблемах целых регионов я вообще молчу. И на этом фоне усиление давления на индивидуальных предпринимателей превращает ситуацию в настоящий экономический шторм. Я неоднократно говорил: здесь нет и не может быть линейных решений. И в отличие от 2022 года, у нас минимальные шансы на вариант "решение придет из-за рубежа". Возможно, я идеалист, но я убежден, что любое решение начинается с диалога и доверия к этому самому диалогу. Диалога "власть–бизнес", "власть–народ" и "бизнес–народ".

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