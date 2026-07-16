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Рука Ермака, магия Корецкого, замена Федорова: 5 хронических проблем нового Кабмина
Новый Кабмин ещё не сформирован, но у него уже есть проблемы. Политический аналитик Вадим Денисенко называет целых 5, и все они — хронические, переходящие от одного состава правительства к другому. Действительно ли Корецкий поможет Украине пережить зиму? Действительно ли замена Федорова окажется эффективной? Случайно ли устранены оппоненты Ермака? Вопросы, вопросы...
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5 проблем пока еще не сформированного правительства Корецкого
Правительства пока нет, а у него уже есть несколько проблем, которые можно назвать хроническими.
- Пиар. Как бы это ни было странно, но я поставлю пиар на первое место. Смена правительства мотивировалась тем, что Корецкий — именно тот человек, который спасет нас зимой. К сожалению, это неправда. До отопительного сезона осталось три месяца. Все решения так или иначе уже приняты. Можно, в лучшем случае, внести управленческие коррективы. Но кардинально — все, что нас ждет зимой, будет прежде всего заслугой или провалом Шмыгаля, который до сих пор отвечал за подготовку к зиме. Но главное не в этом. Если повторится ситуация прошлого года с обстрелами объектов энергетики — будут глобальные проблемы. Кто бы ни был премьером.
- Отсутствие программы — это также, отчасти, составляющая пиара. Какой-то магистральной идеи, под которую создается это правительство, не существует. В этом случае стоило бы говорить о наборе идей, где каждое министерство готовит 1–2 программы, которые они реализуют за год. Но первого, как я уже говорил, нет, а второе мы увидим не раньше, чем через пару месяцев, в виде программы деятельности правительства. И что там будет, сейчас можно только догадываться.
- Главной болезненной точкой станет Минобороны. И дело здесь не только и не столько в фигуре Михаила Федорова, сколько в фигуре Клименко. Если бы вместо Федорова был предложен любой авторитетный военный, всё пошло бы совсем по другому сценарию. Хотя до голосования ещё несколько часов. Может, что-то и изменится.
- Невидимая рука Ермака. По странному стечению обстоятельств из правительства ушли все те, кто был оппонентом Ермака, или те, кто, по его мнению, его предал. Фактор Ермака, которого там, может, и нет, или он минимален, еще будет играть свою важную роль.
- Смена правительства — это сброс напряжения в обществе. Неподготовленная или неудачная смена правительства сразу же загоняет это самое правительство в негативное информационное поле. Даже если это правительство ничего не сделало.
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