Ким в Минветеранов и другие изменения: кто возглавит ключевые министерства при Корецком, — Железняк

В новом правительстве, которое может возглавить кандидат на пост премьер-министра Сергей Корецкий, свои должности могут сохранить как минимум шесть министров из правительства Юлии Свириденко. Остальных заменят после консультаций, которые сейчас проводят президент Украины Владимир Зеленский и народные депутаты. В частности, до сих пор не принято решение в отношении министра обороны Михаила Федорова. Какие высокопоставленные чиновники сохранят свои посты, а кого уволят?

Днем 15 июля стал известен ориентировочный состав нового правительства, которое войдет в Кабмин после отставки Свириденко, говорится в посте народного депутата партии "Голос" Ярослава Железняка. Народный депутат сообщил о министрах, которые сохранят свои посты, о тех, кого заменят, а также о министерствах, которые разделят и которыми будут руководить новые люди.

Сообщение Железняка появилось в 15:51. Политик написал, что решение по поводу Федорова станет известно вечером 15 июля. Также он отметил, что кандидат на пост премьера Сергей Корецкий — первый, кто перед назначением пришел на встречу с народными избранниками.

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Отставка правительства Свириденко — что изменится при Корецком

Какие министерства, вероятно, сохранят своих руководителей:

Министерство энергетики — по-прежнему возглавит первый вице-премьер Десны Шмыгаль; Министерство культуры — Татьяна Бережная; Министерство финансов — Сергей Марченко. Впрочем, также говорят о кандидатуре Зыковой, отметил Железняк; Министерство здравоохранения — Виктор Ляшко; Министерство спорта — Матвей Бедный; Министерство иностранных дел — Андрей Сибига.

Возможные новые руководители министерств:

Министерство социальной политики могут возглавить Денис Улютин или Дарья Марчак;

Министерство по делам ветеранов — вместо Натальи Калмыковой появится Виталий Ким (глава Николаевской ОГА);

вице-премьер по евроинтеграции — вместо Тараса Качки будет работать Всеволод Ченцов;

Министерство образования — вместо Оксена Лисового будет Андрей Бутенко.

Какие министерства будут расформированы:

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства — будут созданы Министерство экономики и окружающей среды (во главе с Алексеем Соболевым) и Министерство сельского хозяйства (Тарас Высоцкий);

Министерство развития общин и территорий — увольняют Алексея Кулебу. Вместо него появятся Минрегион (возглавит Виталий Безгин) и Министерство инфраструктуры и восстановления (Николай Калашников, глава Киевской ОГА).

Новые назначения и изменения:

Министерство юстиции — Денис Маслов (эта кандидатура не является окончательной, отметил Железняк);

Министерство цифровой трансформации — Оксана Ферчук;

Министерство внутренних дел — сейчас возглавляет Игорь Клименко, но его рассматривают в качестве министра обороны;

Министр обороны — кандидата определят после 18:00.

Железняк подытожил, что судьба ряда кандидатов остается под вопросом, а некоторые чиновники могут сохранить свои посты. Например, это касается Тарса Качки, Сергея Марченко, главы СБУ и других силовиков, написал он.

Отставка правительства Свириденко — Железняк о новых министрах при Корецком Фото: Скриншот

Отметим, что днём 15 июля СМИ привели ответ Зеленского по поводу ситуации с и.о. министра обороны Федоровым. Глава государства сообщил, что примет решение после встречи с фракцией "Слуги народа" вечером того же дня.

Напоминаем, что Фокус собрал мнения политологов по поводу отставки правительства Свириденко, которая неожиданно произошла 12 июля.