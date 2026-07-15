Зеленский ответил, останется ли Федоров министром обороны: когда будет принято решение

Президент Украины Владимир Зеленский пока не принял решение о том, останется ли на посту министр обороны Михаил Федоров после отставки правительства Свириденко, сообщили СМИ. Решение отложено до встречи с фракцией "Слуги народа" в Верховной Раде.

Зеленский ответил на вопрос о Федорове на фоне подбора кадров в обновленное правительство, которое заменит чиновников времен Свириденко, говорится в материале "Суспильного". Президент пояснил, что примет решение после совещания с "Слугами народа", которое состоится вечером 15 июля.

СМИ привели краткий комментарий главы государства: других подробностей, например, о возможных кандидатах на пост министра обороны, не было. Также напомнили, что Федоров возглавил ведомство 14 января 2026 года. 14 июля 2026 года Верховная Рада поддержала отставку Свириденко и её правительства. Таким образом, министр пробыла в должности ровно шесть месяцев (или 181 день).

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Отставка правительства Свириденко — что происходит с Федоровым

На страницах социальных сетей Михаила Федорова пока не появилось комментариев о возможном сохранении должности, занимая которую он приступил к реформированию армии и системы мобилизации, а также укрепил дронную составляющую Сил обороны, систему ПВО и т. д. Среди последних постов министра — благодарность премьер-министру Свириденко и краткий итог работы. Посты Федорова о завершении работы в правительстве собрали 66 тыс. реакций и более 2 тыс. комментариев поддержки.

Отставка правительства Свириденко — Федоров об итогах работы на посту министра обороны, 15 июля Фото: Скриншот

Между тем западное издание The Financial Times сообщило со ссылкой на анонимные украинские источники, что Федорова действительно могут отстранить от должности, поскольку он "спорил с Сырским" и "противостоял коррупционерам в окружении Минобороны". Увольнение состоится несмотря на поддержку цифровых гигантов в сфере ИИ, которые предоставили свои ресурсы в помощь силам обороны, говорится в материале FT. В этом контексте упомянули о контактах министра с владельцем Palantir Алексом Карпом, экс-главой Google Эриком Шмидтом и владельцем SpaceX и Starlink Илоном Маском.

Об отставке правительства Свириденко стало известно в воскресенье, 12 июля. Юлия Свириденко сообщила на своей странице в Facebook, что подала заявление об отставке. После этого СМИ опубликовали имена возможных кандидатов на пост премьера. Среди прочего упоминалось имя тогдашнего главы компании "Нафтогаз" Сергея Корецкого, который в прошлом руководил сетью заправок WOG, а затем в течение полутора лет сделал её прибыльной.

Отметим, что 13 июля СМИ "РБК-Украина" сообщило о новых чиновниках, которые войдут в состав правительства после отставки правительства Свириденко. Среди прочего, речь шла о расформировании двух министерств, каждое из которых будет разделено на две части. В результате должны появиться четыре новых ведомства: Минрегион, Министерство инфраструктуры и восстановления, Министерство экономики и окружающей среды, Министерство сельского хозяйства. Также источники журналистов заявили, что на место Федорова на посту министра обороны видят нынешнего главу МВД Игоря Клименко.

Напоминаем, что 15 июля Фокус опубликовал материал о том, каких изменений можно ожидать в новом правительстве, которое сформируется после отставки Свириденко.