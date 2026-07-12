Свириденко неожиданно ушла в отставку: почему Зеленский готовит новые увольнения и назначения

12 июля президент Владимир Зеленский объявил о перестановках в Кабмине, а также о кадровой перестройке правоохранительных органов. Премьер-министр Юлия Свириденко первой ушла в отставку. Фокус расскажет , кого коснется масштабная ротация кадров во власти и с чем это связано.

Рада может поддержать отставку Кабмина уже 13–14 июля. А затем бывшая премьер-министр отправится в Вашингтон, чтобы возглавить посольство Украины в США. По информации ряда народных депутатов и политиков, на этой неделе состоится ряд громких отставок и ротаций. Но не все кандидатуры могут найти в Раде единодушную поддержку.

Отставка правительства Юлии Свириденко: в чём причина и что будет дальше

Владимир Зеленский предложил премьер-министру Юлии Свириденко возглавить новое направление. Он поблагодарил её за работу и сообщил, что речь идёт о новом, но важном направлении в отношениях с ключевым партнёром. По его словам, Украина меняет свою политическую стратегию, в рамках которой за каждое приоритетное внешнеполитическое направление будет отвечать конкретный человек.

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В свою очередь, народный депутат Ярослав Железняк считает, что отставка правительства Юлии Свириденко была спонтанной. Также в Раде ходят слухи, что это был вынужденный шаг.

Владимир Зеленский встретился с Юлией Свириденко Фото: Facebook / Владимир Зеленский

"Сейчас замена Свириденко с поста премьер-министра на пост посла США — это несколько вынужденный шаг. К которому власти не особо готовились. Окончательное решение было принято сегодня на совещании с президентом в 13:00, поэтому все остальные шаги не слишком продуманы", — пишет он.

Сама Юлия Свириденко после встречи с Зеленским подтвердила свою отставку, а также дала понять, что остается в команде президента.

Говорят, что действующий премьер-министр уже получила новое предложение о работе. В частности, она может стать новым послом Украины в США. Ведь, как сообщают СМИ, посол Украины в США Ольга Стефанишина уходит с должности по собственному желанию. А президент якобы доволен её работой.

В свою очередь, народный депутат Одексий Гончаренко сообщает, что, якобы, НАБУ может предъявить подозрение послу Украины в США Ольге Стефанишиной.

"НАБУ может предъявить подозрение послу Украины в США Стефанишиной, сообщают мои источники", — сообщил он.

В Украине появится новый премьер — уже есть 4 кандидата. У кого больше всего шансов?

После того как президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости обновления Кабинета министров и анонсировал изменения в составе руководства правоохранительных органов. Глава государства уже даже успел провести встречу с некоторыми вероятными кандидатами на пост премьер-министра, уверяют народные депутаты и другие политики. В частности, с Сергеем Корецким, Михаилом Федоровым и Денисом Шмыгалем.

Владимир Зеленский встретился с Сергеем Корецким Фото: Facebook / Владимир Зеленский

Поэтому в Раде говорят, что на данный момент есть четыре кандидата на место Юлии Свириденко. В частности, главным кандидатом на пост премьера сейчас является Сергей Корецкий. Также в списке претендентов figurent Денис Шмыгаль, Михаил Федоров и Игорь Терехов.

Сергей Корецкий: что о нём известно

Сергей Корецкий родился в Луцке 14 марта 1978 года. Получил образование в Луцком государственном техническом университете, обучаясь на факультетах "Машиностроение" и "Экономика бизнеса". Кроме того, в Ивано-Франковском национальном техническом университете он изучал "Добычу нефти и газа".

После окончания учебы он более 20 лет работал в группе компаний Continuum Group. В 2002 году возглавлял "Западную нефтегазовую группу", в 2007-м был управляющим группы компаний. С 2013 года — руководил сетью АЗС WOG.

В 2018 году он завершил свою работу в Continuum Group и основал кофейный бренд с сетью кофеен Idealist Coffee Co. С 2022 года Корецкий возглавил "Укрнафту" и превратил убыточную компанию в прибыльную.

После чего в 2025 году его избрали председателем правления "Нафтогаза". Под его руководством компания пережила самую сложную зиму в Украине.

Кадровые ротации: кого из руководителей правоохранительных органов и должностных лиц могут уволить

В ближайшее время в правоохранительных органах и украинском правительстве произойдет ряд новых отставок. При этом голосование в Раде по кандидатурам президента будет непростым, считает народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, президент выдвинет кандидатуру главы СБУ, а также в стране появится новый руководитель ГБР.

Однако голосование в Раде по кандидатурам на пост президента из числа членов правительства будет непростым.

"Кроме того, два министра, назначаемых президентом: министр иностранных дел и министр обороны. Вот здесь, я думаю, будет интрига с голосованием. По крайней мере, если это Федоров, то для него голосование будет очень непростым", — считает он.

Денис Улютин — один из тех, кто может лишиться своей должности в правительстве Фото: Из открытых источников

Как сообщают источники "Фокуса", под масштабную волну кадровых перестановок и увольнений, которая в настоящее время прокатывается по Украине, может попасть Министерство социальной политики, поскольку его работой недовольны ни в парламенте, ни в обществе.

Новая стратегия Украины: что это означает

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин высказал предположение , что кадровые изменения свидетельствуют о перестройке правительства с учетом новых энергетических вызовов. Именно так можно объяснить внезапное увольнение Юлии Свириденко и ее правительства. По мнению эксперта, опыт Корецкого в управлении крупными государственными компаниями и кризисными процессами может очень пригодиться в этой ситуации.

"Вопросов к действующему правительству было немало, но скорость процесса удивила даже тех, кто следит за ним изнутри. Что стало главным фактором — требования международных партнеров, необходимость перестройки государственной машины под новые энергетические вызовы или подготовка команды к будущим политическим процессам — пока сказать трудно. В то же время Корецкий выглядит неплохим выбором", — отметил Шевчишин.

Напомним, что после Одессы и Днепра новые тарифы на воду могут ввести и в других крупных городах Украины — к концу лета этот процесс, по прогнозу эксперта, рискует приобрести массовый характер.

Кроме того, "Фокус" писал о том, почему вновь заговорили о политическом будущем Залужного.