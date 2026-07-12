Свириденко уходит в отставку: что может возглавить премьер

Владимир Зеленский предложил премьер-министру Юлии Свириденко возглавить новое направление. Оно будет касаться отношений с ключевым партнером Украины.

Президент Украины предложил Юлии Свириденко возглавить новое, но важное направление в отношениях с ключевым партнером. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина меняет свою политическую стратегию, в рамках которой за каждое приоритетное направление внешней политики будет отвечать конкретный человек. Одним из наиболее важных направлений для Киева являются Соединенные Штаты с соглашениями о лицензиях на производство Patriot и другим двусторонним сотрудничеством в сфере безопасности.

Зеленский поблагодарил Юлию Свириденко за четкую, стабильную и эффективную работу на посту премьер-министра и предложил ей возглавить новое важное направление в отношениях с ключевым партнером.

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Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что Свириденко назначат послом США, и в связи с этим будет обновлен весь состав правительства.

Он отметил, что замена Свириденко с поста премьера на должность посла США является "вынужденным шагом", к которому власти не готовились. Решение, по словам депутата, было принято "спонтанно" во время совещания у главы государства.

Кроме того, Железняк сообщил, что отставка премьер-министра состоится в ходе текущей пленарной недели 13–14 июля. После увольнения главы правительства весь кабинет министров должен уйти в отставку, а ️временно обязанности главы Кабмина будет исполнять первый вице-премьер Денис Шмыгаль.

Напомним, что в настоящее время Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Соединенных Штатах Америки является Ольга Стефанишина. Президент Владимир Зеленский назначил ее на эту должность в августе 2025 года.

Фокус писал, что 17 июля 2025 года Верховная Рада проголосовала за назначение нового премьер-министра Украины. Им стала Юлия Свириденко, первая вице-премьер-министр в предыдущем правительстве.