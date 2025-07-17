Юлия Свириденко стала новым премьер-министром Украины

В Верховной Раде состоялось голосование по новому главе правительства. Народные депутаты согласовали назначение — Юлия Свириденко .... голосами нардепов возглавила Кабинет министров Украины.

Related video

В пятницу, 17 июля, Верховная Рада проголосовала за назначение нового премьер-министра Украины. Им стала Юлия Свириденко, первый вице-премьер-министр в предыдущем правительстве.

За проголосовало депутатов, поэтому решение принято.

Кто такая Юлия Свириденко

Юлия Свириденко родилась 25 декабря 1985 года в Чернигове. В 2003 году завершила обучение в черниговской общеобразовательной школе №1 с углубленным изучением иностранных языков.

После школы поступила в Киевский национальный торгово-экономический университет. В 2008 году получила диплом магистра с отличием по специальности "Менеджмент антимонопольной деятельности". В том же году начала обучение в аспирантуре этого же университета по направлению "Экономика и управление национальным хозяйством".

Кроме основного образования, она также училась на различных последипломных программах, получив также специальность бухгалтера и сертифицированного Фондом госимущества специалиста по оценке недвижимости и оборудования и оценки бизнеса, ценных бумаг, нематериальных активов и интеллектуальной собственности.

В 2015 году Юлию Свириденко назначили советником председателя Черниговской областной государственной администрации. С августа того же года она возглавила Департамент экономического развития в этом же учреждении. В сентябре 2017 года стала исполняющей обязанности первого заместителя председателя ОГА, а уже с 2018 года официально занимала эту должность.

29 сентября 2019 года ее назначили заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

В декабре 2019 года Свириденко возглавила правление Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

В июле 2020 года ее назначили первым заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В декабре того же года Юлия Свириденко перешла на новую должность — заместителя руководителя Офиса Президента Украины, где заменила Юлию Ковалив. В своей новой роли она отвечает за экономические направления и взаимодействие с инвесторами.

Перестановки в Кабмине: детали

16 июля фракция "Слуга народа" провела заседание с участием президента Владимира Зеленского и главы ОП Андрея Ермака, во время которого нардепам представили кандидатуры новых профильных министров.

Кто претендует на кресла в новом Кабинете министров:

Юлия Свириденко — премьер-министр Украины

— премьер-министр Украины Михаил Федоров — первый вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации

— первый вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации Алексей Кулеба — вице-премьер-министр — министр развития инфраструктуры и территорий

— вице-премьер-министр — министр развития инфраструктуры и территорий Тарас Качка — вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции

— вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Матвей Бедный — министр молодежи и спорта

— министр молодежи и спорта Герман Галущенко — министр юстиции

— министр юстиции Светлана Гринчук — министр энергетики

— министр энергетики Денис Улютин — министр социальной политики, семьи и единства Украины

— министр социальной политики, семьи и единства Украины Наталья Калмыкова — министр ветеранов Украины

— министр ветеранов Украины Игорь Клименко — министр внутренних дел

— министр внутренних дел Оксен Лисовой — министр образования и науки

— министр образования и науки Виктор Ляшко — министр здравоохранения

— министр здравоохранения Сергей Марченко — министр финансов

— министр финансов Андрей Сибига — министр иностранных дел

— министр иностранных дел Алексей Соболев — министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства

— министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Денис Шмыгаль — министр обороны

На заседании 17 июля Верховная Рада рассмотрит предложенные кандидатуры.

Напомним, что Денис Шмыгаль подал в отставку с должности премьер-министра накануне, 15 июля.

Юлия Свириденко, которую Зеленский предложил на должность главы Кабмина, уже заявила, что главной задачей нового правительства будет укрепление экономики, и что Украина станет самой сильной экономикой Европы, несмотря на войну.