Юлия Свириденко стала новым премьер-министром Украины
В Верховной Раде состоялось голосование по новому главе правительства. Народные депутаты согласовали назначение — Юлия Свириденко .... голосами нардепов возглавила Кабинет министров Украины.
В пятницу, 17 июля, Верховная Рада проголосовала за назначение нового премьер-министра Украины. Им стала Юлия Свириденко, первый вице-премьер-министр в предыдущем правительстве.
За проголосовало депутатов, поэтому решение принято.
Кто такая Юлия Свириденко
Юлия Свириденко родилась 25 декабря 1985 года в Чернигове. В 2003 году завершила обучение в черниговской общеобразовательной школе №1 с углубленным изучением иностранных языков.
После школы поступила в Киевский национальный торгово-экономический университет. В 2008 году получила диплом магистра с отличием по специальности "Менеджмент антимонопольной деятельности". В том же году начала обучение в аспирантуре этого же университета по направлению "Экономика и управление национальным хозяйством".
Кроме основного образования, она также училась на различных последипломных программах, получив также специальность бухгалтера и сертифицированного Фондом госимущества специалиста по оценке недвижимости и оборудования и оценки бизнеса, ценных бумаг, нематериальных активов и интеллектуальной собственности.
В 2015 году Юлию Свириденко назначили советником председателя Черниговской областной государственной администрации. С августа того же года она возглавила Департамент экономического развития в этом же учреждении. В сентябре 2017 года стала исполняющей обязанности первого заместителя председателя ОГА, а уже с 2018 года официально занимала эту должность.
29 сентября 2019 года ее назначили заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
В декабре 2019 года Свириденко возглавила правление Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.
В июле 2020 года ее назначили первым заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
В декабре того же года Юлия Свириденко перешла на новую должность — заместителя руководителя Офиса Президента Украины, где заменила Юлию Ковалив. В своей новой роли она отвечает за экономические направления и взаимодействие с инвесторами.
Перестановки в Кабмине: детали
16 июля фракция "Слуга народа" провела заседание с участием президента Владимира Зеленского и главы ОП Андрея Ермака, во время которого нардепам представили кандидатуры новых профильных министров.
Кто претендует на кресла в новом Кабинете министров:
- Юлия Свириденко — премьер-министр Украины
- Михаил Федоров — первый вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации
- Алексей Кулеба — вице-премьер-министр — министр развития инфраструктуры и территорий
- Тарас Качка — вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции
- Матвей Бедный — министр молодежи и спорта
- Герман Галущенко — министр юстиции
- Светлана Гринчук — министр энергетики
- Денис Улютин — министр социальной политики, семьи и единства Украины
- Наталья Калмыкова — министр ветеранов Украины
- Игорь Клименко — министр внутренних дел
- Оксен Лисовой — министр образования и науки
- Виктор Ляшко — министр здравоохранения
- Сергей Марченко — министр финансов
- Андрей Сибига — министр иностранных дел
- Алексей Соболев — министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства
- Денис Шмыгаль — министр обороны
На заседании 17 июля Верховная Рада рассмотрит предложенные кандидатуры.
Напомним, что Денис Шмыгаль подал в отставку с должности премьер-министра накануне, 15 июля.
Юлия Свириденко, которую Зеленский предложил на должность главы Кабмина, уже заявила, что главной задачей нового правительства будет укрепление экономики, и что Украина станет самой сильной экономикой Европы, несмотря на войну.