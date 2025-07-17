Юлія Свириденко стала новим прем'єр-міністром України

У Верховній Раді відбулось голосування щодо нового голови уряду. Народні депутати погодили призначення — Юлія Свириденко 262 голосами нардепів очолила Кабінет міністрів України.

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У п'ятницю, 17 липня, Верховна Рада проголосувала за призначення нового прем'єр-міністра України. Ним стала Юлія Свириденко, перша віцепрем'єр-міністерка у попередньому уряді, повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

За проголосувало 262 депутати, тож рішення прийнято.

Хто така Юлія Свириденко

Юлія Свириденко народилася 25 грудня 1985 року в Чернігові. У 2003 році завершила навчання в чернігівській загальноосвітній школі №1 з поглибленим вивченням іноземних мов.

Після школи вступила до Київського національного торговельно-економічного університету. У 2008 році здобула диплом магістра з відзнакою за спеціальністю "Менеджмент антимонопольної діяльності". Того ж року розпочала навчання в аспірантурі цього ж університету за напрямом "Економіка та управління національним господарством".

Крім основної освіти, вона також навчалася на різних післядипломних програмах, отримавши також спеціальність бухгалтера та сертифікованого Фондом держмайна спеціаліста з оцінки нерухомості та обладнання та оцінки бізнесу, цінних паперів, нематеріальних активів та інтелектуальної власності.

У 2015 році Юлію Свириденко призначили радницею голови Чернігівської обласної державної адміністрації. З серпня того ж року вона очолила Департамент економічного розвитку в цій же установі. У вересні 2017 року стала виконуючою обов’язки першого заступника голови ОДА, а вже з 2018 року офіційно обіймала цю посаду.

29 вересня 2019 року її призначили заступницею міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

У грудні 2019 року Свириденко очолила правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

У липні 2020 року її призначили першою заступницею міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

У грудні того ж року Юлія Свириденко перейшла на нову посаду — заступниці керівника Офісу Президента України, де замінила Юлію Ковалів. У своїй новій ролі вона відповідає за економічні напрями та взаємодію з інвесторами.

Перестановки в Кабміні: деталі

16 липня фракція "Слуга народу" провела засідання за участю президента Володимира Зеленського та голови ОП Андрія Єрмака, під час якого нардепам представили кандидатури нових профільних міністрів.

Хто претендує на крісла в новому Кабінеті міністрів:

Михайло Федоров — перший віцепрем'єр-міністр України — міністр цифрової трансформації

— перший віцепрем'єр-міністр України — міністр цифрової трансформації Олексій Кулеба — віцепрем'єр-міністр — міністр розвитку інфраструктури та територій

— віцепрем'єр-міністр — міністр розвитку інфраструктури та територій Тарас Качка — віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

— віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Матвій Бідний — міністр молоді та спорту

— міністр молоді та спорту Герман Галущенко — міністр юстиції

— міністр юстиції Світлана Гринчук — міністр енергетики

— міністр енергетики Денис Улютін — міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України

— міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Наталія Калмикова — міністр ветеранів України

— міністр ветеранів України Ігор Клименко — міністр внутрішніх справ

— міністр внутрішніх справ Оксен Лісовий — міністр освіти і науки

— міністр освіти і науки Віктор Ляшко — міністр охорони здоров'я

— міністр охорони здоров'я Сергій Марченко — міністр фінансів

— міністр фінансів Андрій Сибіга — міністр закордонних справ

— міністр закордонних справ Олексій Соболєв — міністр економіки, довкілля та сільського господарства

— міністр економіки, довкілля та сільського господарства Денис Шмигаль — міністр оборони

На засіданні 17 липня Верховна Рада розгляне запропоновані кандидатури.

Нагадаємо, що Денис Шмигаль подав у відставку з посади прем'єр-міністра напередодні, 15 липня.

Юлія Свириденко вже заявила, що головним завданням нового уряду буде зміцнення економіки, і що Україна стане найсильнішою економікою Європи, попри війну.