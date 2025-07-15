Денис Шмигаль подав у відставку з посади прем'єр-міністра України

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 15 липня подав заяву на відставку. Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв про кадрові зміни в уряді та про призначення на цю посаду Юлії Свириденко.

Related video

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль опублікував заяву про відставку у своєму Telegram-каналі.

"Дякую нашим захисникам та захисницям, які тримають фронт і бережуть Україну! Дякую Президенту України Володимиру Зеленському за довіру! Дякую всій команді за невтомну працю задля нашої держави! Слава Україні!" — написав Денис Шмигаль.

Денси Шмигаль йде з посади прем'єр-міністра України Фото: Денис Шмигаль

Кадрові зміни в уряді: що відомо

Нагадаємо, Юлія Свириденко стане новою премʼєр-міністеркою України. Вона обіцяє, що головним завданням нового уряду буде зміцнення економіки. Юлія Свириденко впевнена, що Україна стане найсильнішою економікою Європи, незважаючи на війну.

В Україні зміниться не тільки прем’єр-міністр. Деяких міністрам загрожує звільнення, а інші глави відомств, як стверджує нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк, збережуть посади. Зокрема, Денис Шмигаль стане міністром оборони України замість Рустема Умєрова, а той в свою чергу займе посаду посла України в Сполучених Штатах Америки.