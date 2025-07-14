Сильна економіка й армія: Свириденко назвала цілі роботи нового Кабміну

Майбутній прем'єр обіцяє, що головним завданням нового уряду буде зміцнення економіки. Юлія Свириденко впевнена, що Україна стане найсильнішою економікою Європи, незважаючи на війну.

Related video

Президент України Володимир Зеленський визначив пріоритетні завдання перед новим урядом країни. Перший пріоритет полягає у зміцненні економічного потенціалу, розповіла перший віцепрем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Інші завдання Кабміну складаються з розширення програм підтримки українців і масштабування виробництва власної зброї.

Свириденко впевнена, що реалізувати ці завдання можна завдяки відчутній дерегуляції, ліквідації бюрократії, скороченню некритичних видатків бюджету та дублювання функцій державних органів.

Фото: Скриншот

Також необхідний захист підприємництва і повна концентрація ресурсів заради оборони та відновлення України після бойових дій.

"Перш за все, це забезпечення Сил оборони і безпеки України та гарантування стійкості нашої держави. Держапарат не має права витрачати ресурси і потенціал нашої країни. Україна заслуговує на місце серед найсильніших економік Європи", — вважає Свириденко.

Українське суспільство теж має отримати більш чіткі інструменти соціальної підтримки. Кожен український військовий і ветеран заслуговує на відчутну повагу та вдячність, заявила віцепрем'єрка.

Свириденко обіцяє незабаром оголосити пропозиції щодо кандидатур членів уряду.

Нагадаємо, склад уряду України зміниться вже за кілька днів. Ймовірно, нинішній прем'єр-міністр Денис Шмигаль буде главою Міністерства оборони.

Європа тим часом планує створити новий фонд на 100 мільярдів євро для довгострокової підтримки України. МВФ оцінить дефіцит фінансування Києва.