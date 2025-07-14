Свириденко — прем'єр, Умєров поїде до США: коли відбудуться перестановки в Кабміні і що від них чекати

Через кілька днів в Україні зміниться склад уряду. Звільнення загрожують міністрам, які стали відомими, а деякі глави відомств збережуть посади.

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Міністрів з питань освіти та соціальної політики Оксена Лісового та Оксану Жолнович звільнять, але хто їх замінить, невідомо. Міністром економіки може стати перший заступник міністра Олексій Соболєв, написав в Telegram народний депутат Ярослав Железняк.

Можливо, на місце Жолнович прийде перший заступник голови Мінфіну Денис Улютін. У Міністерства культури і стратегічних комунікацій буде новий глава, але Железняк не назвав його імені.

Окрім цього, президент України Володимир Зеленський уже запропонував першій віцепрем'єр-міністерці Юлії Свириденко очолити Кабінет міністрів. Роботу уряду потрібно суттєво оновити.

У міністерстві оборони настають зміни: Рустема Умєрова призначать послом у США, а прем'єр-міністр Денис Шмигаль буде головою відомства.

У разі звільнення міністра енергетики Германа Галущенка, його замінить міністр охорони навколишнього середовища Світлана Гринчук.

Водночас деякі глави міністерств збережуть свої посади. Йдеться про Міністерство у справах ветеранів та його очільника Наталію Калмикову, Міністерство у справах молоді та спорту (продовжить очолювати Матвій Бідний) і Мінфін (Сергій Марченко збереже посаду).

Голови МОЗ і МВС Віктор Ляшко та Ігор Клименко також залишаться на посадах. "Українська правда" зазначає, що міністра національної єдності Олексія Чернишова буде звільнено, а саме відомство — ліквідовано.

Невідомою залишається кар'єра міністра аграрної політики Віталія Коваля.

Коли будуть ротації в Кабміні?

Ярослав Железняк зазначав, що заміна уряду відбудеться через два дні — 16 липня. За словами співрозмовників Фокусу, 15 липня відбудеться засідання фракції "Слуга народу", де оголосять кандидатури нових міністрів.

Нардеп від "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка зазначив, що звільняти міністрів планують у середу, 16 липня, а призначення і голосування в Раді відбудеться 17 липня.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше пропонував віцепрем'єр-міністру Юлії Свириденко очолити Кабінет міністрів.

Кабінет міністрів 28 січня 2025 року звільнив заступника голови Міністерства оборони Дмитра Кліменкова. Цього самого строку НАБУ зареєструвало кримінальне провадження щодо Умєрова.