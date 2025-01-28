Кабінет міністрів звільнив Дмитра Кліменкова з посади заступника міністра оборони: подробиці

Дмитро Кліменков займав зазначену посаду з 2023 року. Про причини звільнення наразі не повідомляється.

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Кабінет міністрів звільнив Дмитра Кліменкова з посади заступника голови Міністерства оборони України. Про це в Telegram-каналі повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Звільнено Кліменкова Дмитра Олеговича з посади заступника Міністра оборони України", — написав він.

Дмитро Кліменков: що про нього відомо

Дмитро Кліменков народився 3 квітня 1981-го у Києві. У 2002 році він закінчив Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" за спеціальністю "Електротехніка". Крім цього, у 2004 році здобув фах інженера-енергоменеджера та економіста в Київському політехнічному інституті, закінчивши навчання за спеціальностями "Енергетичний менеджмент" та "Економіка підприємства".

З 2022-го по 2023 рік він був призначений на посаду першого заступника Голови Фонду державного майна України. Після цього Дмитро Кліменков займав посаду комерційного директора Акціонерного товариства "Укртрансгаз". 5 жовтня 2023 року Кабінет Міністрів України призначив його заступником Міністра оборони України.

Нагадаємо, 28 січня стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України зареєструвало кримінальне провадження щодо міністра оборони Рустема Умерова. В Центрі протидії корупції повідомили, що він міг скоїти злочин за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, тобто зловживання владою або службовим становищем. До цього у ЗМІ з'явилася інформація про нібито звільнення Рустема Умерова з посади глави Міноборони через "спроби тиску на наглядові ради ключових оборонних структур".